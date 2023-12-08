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Форум «Россия зовет!» ,  
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Застройщик спрогнозировал дефицит на рынке жилья в ближайшие 10 лет

Setl Group: дефицит на рынке жилья сохранится в ближайшие годы
Сюжет
Форум «Россия зовет!»
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России рынок жилья может остаться дефицитным в ближайшие 10 лет, заявил в ходе форума «Россия зовет!» заместитель гендиректора по экономике и финансам девелопера Setl Group Сергей Староверов.

«Девелоперский рынок очень зарегулирован, поэтому рисков на нем для инвесторов, в том числе облигационных, практически нет», — сказал он. По словам Староверова, в долгосрочной перспективе должны расти цены на недвижимость, сектор остается очень привлекательным для инвесторов.

«Жилье будет всегда востребовано, рынок будет дефицитным в ближайшие 10 лет», — считает он. Спикер высказался против полной отмены льготной ипотеки, поскольку считает, что такие программы поддерживают многих участников рынка — банки, застройщиков, покупателей недвижимости.

В то же время, как показал стресс-тест компании, девелоперский рынок может упасть, возможными причинами этого компания называла рост процентных ставок и отмену льготной ипотеки к середине 2024 года. По словам Староверова, около 90% продаж завязано именно на льготные кредиты.

Ранее руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг сообщал, что соотношение объема распроданного жилья в новостройках и площадей в стадии строительной готовности выросло до 77% по сравнению с 74% в конце 2022 года. Эти данные говорят об опережающих темпах продаж, наблюдается дефицит жилья с близким сроком завершения строительства.

ЦБ поддержал повышение первоначального взноса по льготной ипотеке
Финансы
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

Программа льготной ипотеки в России действует до 1 июля 2024 года на покупку нового жилья у застройщиков. Ставка не превышает 8%. Лимит по льготной ипотеке для Москвы, Санкт-Петербурга и областей составляет 12 млн руб., а для всех остальных регионов — 6 млн руб.

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В сентябре правительство повысило первоначальный взнос для льготных кредитов с 15 до 20% от цены договора. В начале декабря Центробанк поддержал предложение Минфина по повышению первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 30%. Господдержка, по мнению ЦБ, должна стать более адресной, чтобы предотвратить попадание заемщиков в долговую яму. Вице-премьер Марат Хуснуллин объяснил, что власти хотят предпринять такие меры, так как наблюдается «очень большой объем» выдачи ипотеки.

Теги
«Россия зовет!» льготная ипотека

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

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