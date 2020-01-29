McDonald’s сообщил о росте мировых продаж на фоне отставки гендиректора

В конце прошлого года стоимость акций McDonald’s упала более чем на 2% после сообщения об увольнении гендиректора компании Стива Истербрука из-за его романа с одной из сотрудниц

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Американская сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald`s в четвертом квартале 2019 года увеличила свою чистую прибыль на 11% — до $1,572 млрд ($2,08 за акцию), по сравнению с $1,415 млрд ($1,82) за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщают The Financial Times и CNBC со ссылкой на отчетность.

По данным изданий, выручка McDonald`s за период с октября по ноябрь прошлого года выросла на 4% и достигла $5,349 млрд против $5,163 млрд годом ранее. Продажи точек McDonald's по всему миру, работающих более года, в последнем квартале минувшего года увеличились на 5,9%. Конкретно в США сопоставимые продажи выросли на 5,1%. Квартальная операционная прибыль американской сети фастфуда увеличилась на 15% — до $2,292 млрд.

Аналитики, ранее опрошенные FactSet, ожидали скорректированную прибыль McDonald's в размере $1,96 за акцию при выручке в $5,31 млрд, а также прогнозировали повышение сопоставимых продаж в мире на 5,2%.

По данным, размещенным на сайте биржи Nasdaq, акции McDonald's с начала текущего 2020 года прибавили около 6,5%. В 2020 году McDonald’s прогнозирует рост продаж в своих ресторанах в среднем на 5–7%, это станет возможным, поскольку компания продолжает инвестировать в новые технологии, исследования и разработки, передает Reuters.

В ноябре руководство McDonald’s единогласно поддержало увольнение своего исполнительного директора Стива Истербрука за роман с сотрудницей компании. Несмотря на то что любовная связь была по обоюдному согласию, в компании решили, что топ-менеджер нарушил корпоративные правила, которые запрещают близкие отношения между сотрудниками. На фоне новостей об увольнении Истербрука акции McDonald’s упали более чем на 2%, а на предварительных торгах — на 3,1%. Business Insider писал, что в результате компания может потерять около $4 млрд от своей общей стоимости.