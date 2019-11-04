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Бизнес ,  
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Акции McDonald's упали на фоне отставки гендиректора из-за романа
Ранее руководство фастфуд-гиганта уволило Стива Истербрука с поста гендиректора за нарушение политики McDonald’s, а именно за связь с сотрудницей корпорации. На открытии торгов в понедельник акции упали на 2%
Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Стоимость акций корпорации McDonald’s упала в понедельник, 4 ноября, после объявления об увольнении генерального директора Стива Истербрука за его отношения с одной из сотрудниц компании. Как передает CNBC, акции, общая рыночная стоимость которых составляет $149 млрд, снизились более чем 2%, на премаркете (предварительных торгах) они упали на 3,1%. Акции конкурента сети фастфуда — Wendy’s, оценивающийся в $4,8 млрд, в свою очередь, выросли на 2,2%.  

По данным Business Insider, падение акций McDonald’s привело к потере около $3 млрд от общей стоимости компании. При этом, как пишет издание, с момента назначения Истербрука на пост генерального директора компании в 2015 году цена акций McDonald's выросла более чем вдвое. За это время он обновил меню ресторанов сети фастфуда, запустил в США круглосуточный завтрак, а также создал службу доставки McDelivery.    

Место Истербрука, как следует из пресс-релиза компании, занял президент американского подразделения McDonald's 51-летний Крис Кемпински, он же был избран председателем совета директоров McDonald's. «Он определит планы для дальнейшего успеха компании. Крис сыграл важную роль в разработке стратегического плана компании, который обеспечили глобальный рост и лидерство бизнеса в США», — говорится в сообщении.  

По данным Reuters, Кемпински начал свою карьеру в Procter & Gamble Co в качестве бренд-менеджера, проработав в компании четыре года. Позже он присоединился к компании PepsiCo Inc, где занимал должность вице-президента по маркетингу в секторе негазированных напитков. В 2008 году он присоединился к компании по производству упакованных продуктов питания Kraft Foods, курируя бренд Kraft Macaroni & Cheese. В 2015 году Кемпински был назначен президентом McDonald's в США, отвечая за работу примерно 14 тыс. ресторанов сети.

В минувшую пятницу, 1 ноября, совет директоров McDonald's проголосовал за то, чтобы снять Истербрука с должности генерального директора в связи с «нарушением внутренней политики компании». Причиной увольнения стали любовные отношения 52-летнего Истербрука с одной из сотрудниц корпорации, имя которого не называлось. «Учитывая ценности компании, я согласен с решением совета директоров. Мне пора двигаться дальше», — написал Истербрук в своем электронном письме, разосланном сотрудникам.   

В конце июля сопоставимые продажи McDonald's выросли на 6,5%, став рекордными с 2012 года. Выручка компании по итогам второго квартала составила $5,34 млрд (за второй квартал 2018 года — $5,35 млрд). Чистая прибыль увеличилась на 1% и достигла $1,5 млрд ($1,496 млрд годом ранее). В США продажи выросли на 5,7% за счет введения новых продуктов в меню для завтрака, в том числе пончиков.   

Автор: Кристина Астафурова
Теги: McDonald's, генеральный директор, акции
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