В РЖД заявили о «первых звоночках» в грузоперевозках из-за вируса в Китае

РЖД ожидает падение грузового сообщения с Китаем в феврале. Госмонополия объяснила это тем, что в Китае продлили новогодние каникулы из-за эпидемии коронавируса

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

Заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило рассказал, что у госмонополии появились «первые звоночки» о сокращении перевозок грузов из Китая на фоне распространения коронавируса. Об этом он заявил журналистам в ходе брифинга, передает корреспондент РБК.

«По январю мы какого-либо ухудшения ситуации в отношении Китая не увидели, не почувствовали. То есть перевозки контейнеров за январь выросли почти на 12%, перевозки груженных контейнеров из Китая в Европу [через территорию России] выросли на 22%», — сказал Шило.

По его словам, с провинцией Хубэй (где располагается город Ухань) у РЖД по-прежнему три регулярных маршрута контейнерных перевозок, но компания получила информацию о том, что несколько городов региона уже «не добирают» грузов из-за начала остановок производства на фоне ряда карантинных мероприятий. Кроме того, в феврале власти Китая решили продлить новогодние каникулы из-за вспышки инфекции, что также скажется на поставках, сказал Шило. «Будем смотреть за ситуацией, но думаем, что в феврале будет снижение перевозок из ряда провинций», — говорит топ-менеджер. Точную оценку он назвать отказался.

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