Представитель Мордашова назвал клеветой сообщения о болезни бизнесмена

Telegram-канал «Незыгарь» ранее сообщил, что владелец «Северстали» «серьезно болен». Представитель бизнесмена назвал эти сообщения клеветническими и пообещал меры

Алексей Мордашов (Фото: Семен Лиходеев / ТАСС)

Информация, распространенная Telegram-каналом «Незыгарь» о предполагаемой болезни основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова, является «клеветнической и абсолютно не соответствует действительности». Об этом говорится в заявлении представителя Мордашова, которое поступило в РБК.

«Так как этот Telegram-канал регулярно распространяет ложную информацию в отношении Мордашова, мы вынуждены будем принять необходимые меры в соответствии с законодательством», — сказано в заявлении.

В среду «Незыгарь» сообщил, что Мордашов «серьезно болен и вопрос о наследии встанет очень скоро». «Сам Мордашов хотел бы передать контроль за бизнесом своим сыновьям при наличии смотрящих гарантов», — сообщает «Незыгарь».

В сентябре минувшего года сыновья Мордашова Кирилл и Никита стали владельцами 65% акций золотодобывающей компании Nordgold, 35% остались у отца. О планах Мордашова передать акции Nordgold сыновьям стало известно еще в феврале 2019 года. Кроме того, в прошлом году бизнесмен передал сыновьям часть своей доли в туроператоре TUI AG. Сам бизнесмен объяснял, что цель изменений — преемственность и вхождение сыновей в курс дел. Изменений в акционерной структуре «Северстали» не планируется, говорил тогда представитель бизнесмена.