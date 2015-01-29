Российский «Ашан» откроет первую франшизу в СНГ

Российская «дочка» французского ретейлера Auchan объявила о заключении договора с франчайзи, который откроет гипермаркет в Таджикистане. ЕБРР стал совладельцем проекта и предоставил на строительство €5 млн

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Французы в Душанбе

Открывать гипермаркеты «Ашан» в Таджикистане по лицензии будет давний партнер французского ретейлера – компания Schiever, франчайзи во Франции и Польше. Первый гипермаркет с торговой площадью 5 тыс. кв. м откроется уже в 2015 году в таджикской столице Душанбе. Это будет первый магазин такого формата в истории республики, где значительная доля торговли до сих пор приходится на открытые розничные рынки и небольшие магазины. «В случае успеха предприятия в течение пяти лет будут открыты по франшизе еще несколько гипермаркетов» в стране, говорится в сообщении «Ашан Россия». Условия франшизы, в том числе стоимость, не раскрываются.

По словам исполнительного директора Российской ассоциации франчайзинга Юрия Михайличенко, роялти может составить порядка 3–7% от выручки. Если говорить вообще о крупных компаниях, то, например, входная франшиза на страну от McDonald’s составляет порядка $2 млн, утверждает он.

На сайте X5 Retail Group размещена информация для потенциальных партнеров-франчайзи: желающим открыть магазин в формате «Перекресток-Экспресс» придется заплатить ретейлеру паушальный платеж в размере 295 тыс. руб., а затем ежемесячно выплачивать роялти – 3% от товарооборота магазина. Еще 3,5 млн руб. надо будет заплатить за товар, поставленный для открытия магазина.

Кредит на строительство первого гипермаркета предоставил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Банк выделил €5 млн непосредственно на возведение здания, получил миноритарный пакет в компании-франчайзи «Шивер-Таджикистан» и обещал предоставить долгосрочную кредитную линию для дальнейшего развития на этом рынке. По словам президента ЕБРР Сумы Чакрабарти, этот проект станет крупнейшей корпоративной инвестицией банка в среднеазиатской стране.

Часть продукции в таджикские магазины будет завозиться из России, со склада «Ашана» в Новосибирске. Главным образом это будут собственные торговые марки (СТМ) ретейлера. По словам директора по франшизе «Ашан Россия» Эммануэля Тезье, сейчас в ассортименте российских магазинов группы – более 2,5 тыс. выпущенных в России СТМ-товаров. «Также мы разослали письма нашим поставщикам с предложением по сотрудничеству в Таджикистане», – рассказал Тезье.

В пресс-службе «Ашан Россия» заявили, что запуск проекта в Средней Азии не означает, что компания ищет альтернативные России рынки для дальнейшего развития. «Приоритетом остается развитие в России. Сегодня компания представлена в 30 городах, и мы планируем дальнейшее расширение», – заявила РБК представитель компании Мария Курносова.

Рынок по соседству

В рейтинге Doing business (оценивает привлекательность страны для ведения предпринимательской деятельности на основе 11 индикаторов), составленном Всемирным банком, Таджикистан в 2014 году занял 166-е место в списке 189 стран – худшее место среди всех государств СНГ. В исследовании Deutsche Bank, посвященном экономикам стран СНГ, Таджикистан называется «беднейшей страной бывшего СССР». «Страна является крупнейшим в мире получателем денежных переводов, – отмечается в исследовании. – Денежные переводы, приходящие в Таджикистан, эквивалентны 50% ВВП страны. В случае ухудшения экономической ситуации в России, где работают много таджикских граждан, есть риск сокращения этих денежных поступлений и снижения доходов населения».

По данным Агентства по статистике при президенте Таджикистана, объем рынка розничной торговли республики в 2013 году соответствовал примерно 79,32 млрд российских рублей. Для сравнения, по данным Росстата, объем российского рынка розничной торговли в том же 2013-ом достиг 23,69 трлн руб.

«Еще недавно рынок в странах, подобных Таджикистану, был не очень привлекателен с маркетинговой точки зрения для глобальных компаний, однако после падения рубля и последних событий в экономике он стал гораздо более интересным для них», – предполагает Михайличенко. «Таджикистан – не такой большой рынок сбыта, но сейчас, когда рубль девальвируется и продажи внутри страны падают, выход на новые рынки особенно привлекателен», – согласен гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Ранее из российских ретейлеров только «Техносила» пробовала вых​​одить на таджикский рынок через франшизу. В 2007 году партнер российского торговца бытовой техникой и электроникой отрыл магазин «Техносила» в Душанбе – он работает до сих пор. На запрос РБК пресс-служба «Техносилы» не ответила.

Обычно крупные транснациональные компании, выходя на новый рынок, предоставляют своим «дочкам» или владельцам франшиз лицензии не на одну страну, а на целый регион, говорит Михайличенко: Россия обычно входит в группу «Россия и СНГ» или «Восточная Европа и СНГ».

По мнению Бурмистрова, успех ретейлера на незнакомом для себя рынке будет зависеть от умения эффективно отстроить GR-политику, так как бизнес в среднеазиатских республиках до сих пор во многом зависит от умения договариваться с влиятельными кланами.