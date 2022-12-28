Владелец Domino's допустил продажу бизнеса в России

DP Eurasia, владелец российских пиццерий Domino's Pizza, сообщил, что оценивает влияние санкций и способность обслуживать клиентов. В марте компания ограничила инвестиции в России

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Турецкая DP Eurasia, мастер-франчайзи сети Domino's Pizza в России, Турции, Азербайджане и Грузии, рассматривает перспективы своего российского бизнеса и не исключает его продажу, говорится в сообщении компании.

DP Eurasia «оценивает свое присутствие в России, влияние санкций и способность продолжать обслуживать своих клиентов» в стране. Компания сообщила, что ведет работу над возможной продажей активов, но пока «нельзя быть уверенным в ее результате».

В марте, вскоре после начала военной операции на Украине, DP Eurasia отказалась от роялти российских предприятий и ограничила инвестиции в России. Позже компания сообщила, что продолжает сокращать инвестиции и оптимизировать работу, в связи с чем в первой половине года она закрыла несколько заведений. Как передает Reuters, по состоянию на октябрь у DP Eurasia был 171 ресторан в России по сравнению с 192 в 2021 году.

В первой половине 2022 года компания зафиксировала падение сопоставимых продаж в России на 2,6% в рублевом исчислении. В целом продажи DP Eurasia в России в январе—июне достигли 492,7 млн турецких лир, что соответствовало около 2,5 млрд руб. по средневзвешенному курсу за полугодие.

В июне польский холдинг Amrest, владелец мастер-франшизы сети пиццерий Pizza Hut в России, передал контроль над ней компании «Ной-М». Полгода спустя AmRest договорился о продаже своих ресторанов KFC в России московскому ООО «Альмира»