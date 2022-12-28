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Глава «Аэрофлота» рассказал о ценах на билеты в 2023 году

«Аэрофлот»: стоимость билетов по России в 2023 году вырастет минимум на уровень инфляции
Стоимость билетов на рейсы по России в 2022 году снизилась, но в 2023-м повышения цен не избежать, как минимум, на уровень инфляции из-за растущих расходов перевозчиков, заявил РБК гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский
«Аэрофлот» AFLT ₽24,32 -0,57% Купить
«Аэрофлот» RU000A103943 ₽953,15 +0,35% Купить
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Цены авиабилетов на перелеты по России в 2023 году могут вырасти как минимум на уровень инфляции, об этом в интервью РБК рассказал глава крупнейшей российской авиагруппы «Аэрофлот» Сергей Александровский. В своих бюджетных прогнозах перевозчик ориентируется на показатели инфляции от Минэкономразвития (текущий прогноз министерства на 2023-ий — 5,5%).

По словам Александровского, компания в следующем году могла бы переложить на пассажиров все дополнительно возникающие расходы, но делать этого не будет из-за ограниченной покупательной способности населения. По итогам третьего квартала 2022 года, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) снизились на 3,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года. «В этих условиях мы не можем на 20-30% увеличить стоимость [билетов], тогда нам придется существенно сокращать свои объемы [перевозок]», — отметил Александровский.

В 2022 году средний уровень тарифов на авиаперевозки, остался на уровне последних двух лет и сократился на 6,5% к уровня 2019 года, говорил глава Минтранса Виталий Савельев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства в конце ноября. Как объяснял министр, всплеска стоимости билетов в летний период удалось избежать благодаря беспрецедентной господдержке авиации на общую сумму 172 млрд руб. в 2022 году. При этом операционные расходы авиакомпаний возросли. «Например, стоимость авиационного керосина у нас в текущем году по сравнению с 2021-м выросла более чем на 45%, а керосин в стоимости билетов «сидит» более чем на 30%», — замечал Савельев.

Средняя стоимость билета (тариф со сборами) на внутрироссийские рейсы действительно снизилась: к примеру, в июне на 10% к июню 2021-го, подтверждает Александровский. Однако билеты на международные перевозки выросли в стоимости, оговаривается топ-менеджер. «Но это отдельная история, связанная больше с ограниченным предложением отдыха за рубежом. Наша задача — поддерживать доступность перелетов в первую очередь на внутреннем рынке», — подчеркнул Александровский.

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Аэрофлот цены на авиабилеты пассажирские перевозки Сергей Александровский
АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ
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