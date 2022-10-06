«Аэрофлот» повысил цену на услугу сопровождения детей на рейсах
Компания «Аэрофлот» повысила цены на услугу по сопровождению детей, которые путешествуют без взрослых, следует из данных о тарифах на сайте авиакомпании.
«Стоимость услуги за участок полета между пунктами Российской Федерации составляет 4700 руб. (€81). При полете из/в пункты за границей — €85», — говорится в сообщении.
В то же время еще накануне стоимость услуги составляла 3800 руб. (€55) при полете по России, а при полете за границу — €60, следует из сохраненной в кэше Google страницы.
«Изменение связано с ростом тарифов в аэропортах и необходимостью покрытия себестоимости оказания услуги. Сопровождение детей — это дополнительная услуга, которая оплачивается отдельно и не влияет на стоимость авиабилета», — сообщили РБК в «Аэрофлоте». Стоимость этой услуги не меняли с марта 2019 года, подчеркнула пресс-служба компании.
Всего с января по сентябрь 2022 года возможностью отправить ребенка на самолете в сопровождении сотрудника авиакомпании воспользовались около 13 тыс. человек (совокупно на рейсах «Аэрофлота» и «России»).
«Аэрофлот» оказывает услугу по сопровождению на своих рейсах детей в возрасте от пяти до 16 лет. Персонал компании «позаботится о ребенке при прохождении всех формальностей в аэропортах вылета и прибытия, на борту воздушного судна, а также во время трансферной пересадки», указано в описании услуги на сайте компании.
Компания также просит родителей самостоятельно уточнять, какие требования есть к документам для поездки в посольстве или консульстве страны назначения.