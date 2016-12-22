Медведев частично отпустил цены на газ «Газпрома»

С 1 января будущего года «Газпром» сможет продавать по свободным ценам газ для последующего сжижения и экспорта. Против этого летом выступал НОВАТЭК

Дмитрий Медведев и Алексей Миллер (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Правительство разрешило «Газпрому» и его аффилированным лицам с 1 января продавать природный газ по нерегулируемым оптовым ценам для производства СПГ, направленного на экспорт. Постановление №1663 «О некоторых вопросах реализации газа в Российской Федерации» за подписью Дмитрия Медведева опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Проводить мониторинг цен на природный газ поручено Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Министерству энергетики. Постановление принято «в целях развития рыночных принципов ценообразования на газ».

Предложение дерегулировать цены выдвинуло Минэнерго в начале февраля. В ведомстве отмечали, что экспортирующие СПГ компании при покупке газа у «Газпрома» по регулируемым ФАС ценам получают конкурентные преимущества, но это невыгодно для самого «Газпрома». Либерализация цен сбалансирует интересы потребителей и поставщиков, а также увеличит поступления в бюджет. Федеральный чиновник и топ-менеджер одной из крупных нефтегазовых компаний рассказали РБК, что разработка документа была инициативой «Газпрома»: там хотят продавать газ строящемуся «Балтийскому СПГ» по цене выше регулируемой.

Летом с критикой инициативы выступили в НОВАТЭКе. Вице-президент компании Денис Храмов написал в Минэнерго о том, что дерегулирование создаст для «Газпрома» конкурентные преимущества. Перед либерализацией цен все участники рынка должны получить равные условия, в частности, тарифообразование на хранение и транспортировку газа должно быть справедливым, говорилось в письме, с которым ознакомился РБК (в компании и в министерстве от комментариев отказались).

В ФАС тогда заявили, что поддерживают либерализацию на всем газовом рынке без «полумер и исключений». Но Минэкономразвития согласовало проект без замечаний ФАС, говорил РБК собеседник в министерстве.