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Bloomberg назвал пять важнейших для нефтяного рынка факторов на 2018 год
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Bloomberg назвал пять важнейших для нефтяного рынка факторов на 2018 год
Прогнозы-2018, 09:45
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Bloomberg назвал пять важнейших для нефтяного рынка факторов на 2018 год
В будущем году нефть ждет низкая волатильность, так как ОПЕК нацелена на контроль рынка. В то же время Bloomberg не исключает возможности обвала из-за спекулянтов
Фото: David McNew / Reuters

Bloomberg, оценив ситуацию на рынке, составил список из пяти главных факторов, которые могут повлиять на цены на нефть в будущем году.

Сланцевый фактор

В первую очередь агентство ожидает роста поставок сланцевой нефти из США. Bloomberg обратил внимание на то, что стоимость нефти североморский марки Brent превысила $66 на фоне взрыва на трубопроводе в Ливии, при этом нефть техасской марки WTI держится на уровне ниже $60. Агентство называет разницу между стоимостью двух марок наибольшей более чем за два года. Такая ситуация связана с тем, что ураган «Харви» на время ограничил доступ к запасам в США, так что в новом году можно ждать расширения американского экспорта. С ростом добычи сланца ожидаются рекордные поставки нефти из США в 2018 году. «Если будет повышаться добыча сланца и канадской нефти в первой половине [года], а ОПЕК продолжит сокращать добычу, тогда разница должна увеличиться», — сказал агентству основатель лондонского хедж-фонда Matilda Capital Ричард Фаллартон.

ОПЕК и партнеры заморозили добычу до 2019 года
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Влияние ОПЕК

Из-за того что ОПЕК удерживает добычу нефти, многие играют на повышение Brent. Премии фьючерсов с поставкой в декабре 2018 года поднялись до высшего уровня по отношению к премиям фючерсов на декабрь 2019 года, и разрыв может увеличиться и дальше. ОПЕК приводит рынок в состояние баланса, считает Bloomberg.

Геополитика

В связи с геополитическими рисками, с которыми могут столкнуться крупные игроки на рынке, фонды были заняты покупкой опционов в надежде выиграть от резкого скачка цен на нефть. Опционы на декабрь 2018 года по $100 за баррель остаются самыми популярными контрактами для Brent. Венесуэла, Иран и Саудовская Аравия считаются странами, которые могут повлиять на цену на нефть, отмечает Bloomberg.

Цена нефти Brent выросла на фоне взрыва на нефтепроводе в Ливии
Экономика

Вакуум волатильности

Несмотря на риски, волатильность нефти упала до минимума за три года на фоне стабильного роста цен. ОПЕК четко обозначила свои планы на 2018 год, из-за чего банки, в том числе Societe Generale SA, ждут продолжения снижения волатильности в будущем году. «Решение ОПЕК проактивно управлять рынком будет держать волатильность плоской, как блин», — считает главный аналитик нефтяного рынка в Energy Aspects Ltd Амрита Сен.

Спекулянты

Рынок встречает новый год с рекордным количеством ставок на повышение Brent и WTI (более 0,9 млн). Таких контрактов гораздо больше, чем контрактов, рассчитанных на понижение, что позволяет считать, что в 2018 году может произойти обвал, вызванный действиями спекулянтов, предупреждает Bloomberg. По оценке главного аналитика в DNB Bank ASA Торбьёрна Кьюса, сложность в том, что «мы не знаем, что это за игроки». «Если они хотят держать большую часть своих активов на сырьевом рынке в ближайшие два года, тогда они не будут продавать эти позиции», — отмечает Кьюс.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Bloomberg , нефтяной рынок
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