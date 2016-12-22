Цена нефти Brent поднялась до самого высокого с 2015 года уровня

Стоимость февральских фьючерсов нефти марки Brent преодолела отметку $66 после сообщений о взрыве на трубопроводе в Ливии. В последний раз такие показатели наблюдались более двух лет назад

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Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE возросла на 1,5% и составила $66,28 за баррель по состоянию на 19:00 мск, говорится на сайте биржи. Это наибольший показатель за последние два года: в последний раз цены на Brent на этой бирже находились на уровне выше $66 11 июня 2015 года.

В начале дня фьючерсы торговались на уровне $65,33.

Агентство Bloomberg пишет, что цены на нефть подскочили после сообщений о взрыве на нефтепроводе в Ливии. По нему нефть поступала в нефтеналивной порт Эс-Сидр. Агентство со ссылкой на осведомленный о взрыве источник сообщает, что после взрыва суточный объем поставок снизился на 60–70 тыс. с 260 тыс. баррелей в сутки.

По данным биржи, цены на фьючерсы постоянно растут с конца июня, когда североморская смесь стоила $46,74.

Повышение цен является ожидаемой тенденцией, заявил РБК заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. «К концу года такой уровень цен был ожидаем: отрасль недополучала финансирование по причине низких цен, что не позволяло развиваться и било по экономике многих стран, в том числе связанных с нефтегазовой добычей и металлургией. В итоге отрасль могла столкнуться с дефицитом средств, а сейчас идет естественное выравнивание цен. Цены должны достичь оптимальных для отрасли цен, то есть около $80. Это позволит стабильно воспроизводить и наращивать базу», — считает эксперт.

Рост цены нефти Brent больше $66 за баррель — это не предел, полагает глава аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Александр Пасечник. «Все настройки на рынке заточены на рост баррели. Очевидно, что сланцевые добычи не показывают той сдерживающей динамики, которую ожидали. Практически весь 2018 год будет дефицитным, при этом идет планомерное спекулятивное наступление», — добавил Пасечник.

По его словам, одновременно идет ребалансировка среди стран — членов ОПЕК. «На рынке нет дополнительных объемов. И Саудовская Аравия, и Россия, и прочие участники сделки ОПЕК+ сдерживаются», — пояснил эксперт. «2018 год станет переломным в плане того, как будет разрабатываться стратегия выхода из сделки [стран-членов ОПЕК], потому что бесконечно снижать и уступать американцам долю арабы не собираются», — подчеркнул Пасечник.

По итогам встречи в Вене, прошедшей 30 ноября, члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящие в нее страны, включая Россию, продлили соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2018 года. Это уже второе продление срока действия этого соглашения.