Цена нефти Brent выросла на фоне взрыва на нефтепроводе в Ливии

На северо-востоке Ливии произошел взрыв на магистральном нефтепроводе, идущем к крупнейшему нефтеэкспортному порту Ливии Эс-Сидр, сообщает Bloomberg. На фоне сообщений о взрыве цены на нефть пошли вверх.
Как сообщает портал Akhbar Libya, из-за взрыва были прерваны поставки нефти по трубопроводу, который находится под контролем компании ливийской нефтедобывающей компании Waha Oil. Информацию о взрыве подтвердила и национальная нефтяная корпорация Ливии. После взрыва произошел пожар и разлив нефти. На место взрыва были направлены экстренные службы. По различным оценкам, авария может привести к сокращению суточного объема экспорта нефти на 70–100 тыс. баррелей.
Как отмечает Bloomberg, сообщения о взрыве на магистральном нефтепроводе к порту Эс-Сидр вызвали скачок цен на нефть на Нью-Йоркской бирже, где они достигли трехнедельного максимума. По данным биржи ICE, за два часа c 16:00 до 18:00 мск стоимость февральских фьючерсов нефти марки Brent выросла на 50 центов, достигнув $65,56 за баррель.