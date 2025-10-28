Появилась третья в мире публичная компания с капитализацией свыше $4 трлн
Акции Apple выросли на 0,4%, в результате чего рыночная стоимость компании достигла $4 трлн, передает Bloomberg. Производитель iPhone стал третьей публичной компанией, достигнувшей этого рубежа, после производителя чипов Nvidia и технологического гиганта Microsoft. Капитализация Nvidia в конце сентября превысила $4,5 трлн, поставив мировой рекорд.
Согласно данным на бирже NASDAQ, к моменту публикации стоимость акций Apple снизилась до $268,59, а капитализация компании составила $3,9 трлн.
Аналитики связывают рост котировок Apple с более высоким, чем ожидалось, спросом на новую линейку iPhone 17, выпущенных в сентябре. При этом после презентации новых смартфонов акции Apple снижались.
Bloomberg отмечает, что акции Apple выросли более чем на 56% с апрельского минимума, увеличив рыночную стоимость примерно на $1,4 трлн.
В 2018 году Apple стала первой компанией в США с рыночной стоимостью в $1 трлн. Потребовалось еще примерно два года, чтобы увеличить капитализацию до $2 трлн: этот порог был преодолен в августе 2020 года.
Читайте РБК в Telegram.
Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира
Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС
В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы
«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций
Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году
Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов