Появилась третья в мире публичная компания с капитализацией свыше $4 трлн

Apple третьей в мире достигла капитализации в $4 трлн. Это связывают с превысившим ожидания спросом на iPhone 17. Apple обгоняют Nvidia и Microsoft, чьи котировки выросли на фоне популярности инвестиций в ИИ-сектор

Фото: Adam Gray / Reuters

Акции Apple выросли на 0,4%, в результате чего рыночная стоимость компании достигла $4 трлн, передает Bloomberg. Производитель iPhone стал третьей публичной компанией, достигнувшей этого рубежа, после производителя чипов Nvidia и технологического гиганта Microsoft. Капитализация Nvidia в конце сентября превысила $4,5 трлн, поставив мировой рекорд.

Согласно данным на бирже NASDAQ, к моменту публикации стоимость акций Apple снизилась до $268,59, а капитализация компании составила $3,9 трлн.

Аналитики связывают рост котировок Apple с более высоким, чем ожидалось, спросом на новую линейку iPhone 17, выпущенных в сентябре. При этом после презентации новых смартфонов акции Apple снижались.

Bloomberg отмечает, что акции Apple выросли более чем на 56% с апрельского минимума, увеличив рыночную стоимость примерно на $1,4 трлн.

В 2018 году Apple стала первой компанией в США с рыночной стоимостью в $1 трлн. Потребовалось еще примерно два года, чтобы увеличить капитализацию до $2 трлн: этот порог был преодолен в августе 2020 года.