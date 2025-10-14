 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа
0

МВФ предупредил о лопающемся пузыре из-за массовых инвестиций в ИИ

Пьер-Оливье Гуринша
Пьер-Оливье Гуринша (Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Международный валютный фонд (МВФ) не исключает, что технологический пузырь, созданный в результате значительных инвестиций в искусственный интеллект (ИИ), может лопнуть, заявил главный экономист фонда Пьер-Оливье Гуринша. Он сравнил ситуацию с пузырем доткомов — кризисом, когда взлет убыточных интернет-стартапов обрушил биржи, передает Financial Times.

Гуринша подчеркнул, что сейчас инвесторы «чувствуют себя богаче, потому что акции растут», но экономика пока не производит больше. «Это лишь обещания на будущее. Это создает давление на спрос», — пояснил он.

В сентябре председатель правления Московской биржи Виктор Жидков в интервью РБК предположил, что искусственный интеллект станет определяющей для российского рынка идеей в ближайшие пять лет. Помимо позитивного влияния на личные финансы инвесторов это также даст положительный эффект для экономики в целом.

Собянин спросил у Грефа, заменит ли его искусственный интеллект
Политика
Сергей Собянин

По данным Pitchbook, инвестиции в проекты искусственного интеллекта в США в 2025 году составили почти $20 млрд. С января по март инвесторы заключили 795 сделок в сфере ИИ в США. Наибольшее количество инвестиций получили стартапы инфраструктурных проектов и сервисов, обеспечивающих взаимодействие пользователей и функционал блокчейн-приложений.

В 2001 году произошел один из крупнейших фондовых коллапсов новейшей истории — обвалился технологический индекс NASDAQ. Вместе с падением индекса лопнул пузырь доткомов. Обанкротилось огромное количество интернет-стартапов. Даже те компании, бизнес которых был налажен, понесли огромные убытки. Инвесторы потеряли около $5 трлн. Еще в 1996 году председатель совета управляющих ФРС США Алан Гриспен предостерег рынок, назвав бум «иррациональным оптимизмом».

