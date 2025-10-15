 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Apple представила новый и самый мощный iPad Pro

Производительность устройства будет выше предыдущих версий благодаря новому чипу М5. Устройства также будут очень тонкими — около полусантиметра, их цена в США будет начинаться от $999
Apple AAPL $247,77 +0,04% Купить
Фото: apple.com
Фото: apple.com

Компания Apple представила новый iPad Pro, который станет самым мощным благодаря новому чипу M5.

«M5 обеспечивает самый продвинутый опыт использования iPad, предлагая невероятную мощность и производительность для работы с ИИ в ультрапортативном дизайне iPad Pro», — говорится в сообщении компании. По ее подсчетам, производительность устройства благодаря новому чипу будет выше вплоть до 3,5 раза, чем у iPad Pro на M4, и вплоть до 5,6 раза, чем у iPad Pro на M1.

Также улучшены параметры соединения с интернетом: iPad включает новый чип беспроводной связи N1, который поддерживает последнее поколение беспроводных технологий, включая Wi-Fi 7, а сотовый модем C1X обеспечит скорость выше вплоть до 50%. Будут модели, работающие только с Wi-Fi, и с обоими видами связи.

Новый iPad будет иметь размеры 11 дюймов 5,3 мм или 13 дюймов 5,1 мм и цвета «космический черный» и «серебристый». Операционная система — iPadOS 26. Память устройств будет варьировать: от 256 и 512 ГБ до 1 и 2 ТБ.

Цена на устройство в самой простой конфигурации в США будет начинаться от $999 (11 дюймов, только Wi-Fi).

Акции Apple упали после презентации трех новых iPhone
Финансы

Чуть более месяца назад, 9 сентября, Apple представила новый iPhone 17, его тонкую версию iPhone 17 Air и более мощные iPhone 17 Pro и Pro Max. Они уже поступили в продажу.

iPhone последней модели оснащен чипом А19 с шестиядерным главным процессором и пятиядерным графическим. По заявлению Apple, новый смартфон работает на восемь часов дольше, чем предыдущая модель, и поддерживает стандарт беспроводной зарядки Qi2 для ускоренного восстановления батареи. Размер экрана составляет 6,3 дюйма.

Генеральный директор Тим Кук во время презентации Apple в театре Стива Джобса в Купертино, Калифорния, США, 9 сентября 2025 года
Логотип Apple перед презентацией новых моделей iPhone&nbsp;в театре Стива Джобса в Купертино, Калифорния, США, 9 сентября 2025 года
Генеральный директор Тим Кук во время презентации Apple в театре Стива Джобса в Купертино, Калифорния, США, 9 сентября 2025 года
iPhone 17
iPhone 17
iPhone 17
iPhone 17
iPhone 17
iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro
Фото: Apple
Apple Watch Series 11
Apple AirPods Pro 3
Apple Watch Ultra 3
Генеральный директор Тим Кук во время презентации Apple в театре Стива Джобса в Купертино, Калифорния, США, 9 сентября 2025 года
Логотип Apple перед презентацией новых моделей iPhone&nbsp;в театре Стива Джобса в Купертино, Калифорния, США, 9 сентября 2025 года
Генеральный директор Тим Кук во время презентации Apple в театре Стива Джобса в Купертино, Калифорния, США, 9 сентября 2025 года
iPhone 17
iPhone 17
iPhone 17
iPhone 17
iPhone 17
iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro
Фото: Apple
Apple Watch Series 11
Apple AirPods Pro 3
Apple Watch Ultra 3
Генеральный директор Тим Кук во время презентации Apple в театре Стива Джобса в Купертино, Калифорния, США, 9 сентября 2025 года
(Фото: Manuel Orbegozo / Reuters)
Логотип Apple перед презентацией новых моделей iPhone в театре Стива Джобса в Купертино, Калифорния, США, 9 сентября 2025 года
(Фото: Андрей Соколов / dpa / Global Look Press)
Генеральный директор Тим Кук во время презентации Apple в театре Стива Джобса в Купертино, Калифорния, США, 9 сентября 2025 года
(Фото: Manuel Orbegozo / Reuters)
iPhone 17
(Фото: Apple)
iPhone 17
(Фото: Apple)
iPhone 17
(Фото: Apple)
iPhone 17
(Фото: Apple)
iPhone 17
(Фото: Apple)
iPhone 17 Pro
(Фото: Apple)
iPhone 17 Pro
(Фото: Apple)
Фото: Apple
Apple Watch Series 11
(Фото: Apple)
Apple AirPods Pro 3
(Фото: Apple)
Apple Watch Ultra 3
(Фото: Apple)

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Apple iPad чипы планшеты гаджеты искуственный интеллект
Материалы по теме
Верховный суд поддержал отмену патента судящегося с Apple изобретателя
Технологии и медиа
Bloomberg назвал возможного преемника Кука во главе Apple
Бизнес
Apple после новых угроз Трампа призвала ЕС смягчить регулирование бигтеха
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
В Тернополе задержали подозреваемых в похищениях и пытках военных ВСУ Политика, 20:59
Euractiv сообщил о первом «нет», сказанном главой ЕК администрации Трампа Политика, 20:56
Путин назвал неуместным благодушие при подготовке к отопительному сезону Политика, 20:43
Российский чемпион НХЛ выбыл на пять месяцев из-за травмы Спорт, 20:43
Мэр Бостона ответила на угрозу Трампа лишить город матчей ЧМ-2026 Спорт, 20:40
Германия выделит Украине €400 млн на дроны большой дальности Политика, 20:35
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Apple представила новый и самый мощный iPad Pro Технологии и медиа, 20:34
Как «Рамштайн» собирал €3 млрд на закупки оружия для Украины Политика, 20:26
Почти на всей Украине ввели аварийные графики отключения света Политика, 20:22
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Суд подтвердил взыскание с Тинькова 40 млн руб. в пользу Дерипаски Бизнес, 20:16
Мосбиржа в ноябре проведет делистинг расписок NanduQ (ранее QIWI) Инвестиции, 20:16
Новак заявил о планах России работать на нефтяных месторождениях в Сирии Политика, 20:00