Apple представила новый и самый мощный iPad Pro

Компания Apple представила новый iPad Pro, который станет самым мощным благодаря новому чипу M5.

«M5 обеспечивает самый продвинутый опыт использования iPad, предлагая невероятную мощность и производительность для работы с ИИ в ультрапортативном дизайне iPad Pro», — говорится в сообщении компании. По ее подсчетам, производительность устройства благодаря новому чипу будет выше вплоть до 3,5 раза, чем у iPad Pro на M4, и вплоть до 5,6 раза, чем у iPad Pro на M1.

Также улучшены параметры соединения с интернетом: iPad включает новый чип беспроводной связи N1, который поддерживает последнее поколение беспроводных технологий, включая Wi-Fi 7, а сотовый модем C1X обеспечит скорость выше вплоть до 50%. Будут модели, работающие только с Wi-Fi, и с обоими видами связи.

Новый iPad будет иметь размеры 11 дюймов 5,3 мм или 13 дюймов 5,1 мм и цвета «космический черный» и «серебристый». Операционная система — iPadOS 26. Память устройств будет варьировать: от 256 и 512 ГБ до 1 и 2 ТБ.

Цена на устройство в самой простой конфигурации в США будет начинаться от $999 (11 дюймов, только Wi-Fi).

Чуть более месяца назад, 9 сентября, Apple представила новый iPhone 17, его тонкую версию iPhone 17 Air и более мощные iPhone 17 Pro и Pro Max. Они уже поступили в продажу.

iPhone последней модели оснащен чипом А19 с шестиядерным главным процессором и пятиядерным графическим. По заявлению Apple, новый смартфон работает на восемь часов дольше, чем предыдущая модель, и поддерживает стандарт беспроводной зарядки Qi2 для ускоренного восстановления батареи. Размер экрана составляет 6,3 дюйма.

