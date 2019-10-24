Правительство определится с льготами для нефтяников в Арктике

Что предложило Минвостокразвития

В документах Минвостокразвития совокупные доходы бюджета от принятия законопроекта оцениваются в 600 млрд руб. При этом инициатива министерства предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс, в частности:

бессрочное освобождение от НДПИ новых нефтегазовых месторождений на шельфе северных морей;

вычеты из НДПИ для закупки техники и обустройства инфраструктуры по ряду действующих проектов (участки обозначены географическими координатами, они включают месторождения Ванкорского кластера «Роснефти»);

пониженный коэффициент к НДПИ 0,15 и 0,3 для нескольких месторождений на суше в Арктике;

нулевые ставки налога на имущество и земельного налога, снижение налога на прибыль с 20 до 16,5% и возможностью снижения его региональной ставки до 7%, страховых взносов до 7,6% (сейчас базовая ставка — 30%).

Законопроект также предусматривает компенсацию затрат на геологоразведку в Арктике путем вычета из налога на прибыль с повышающим коэффициентом 3,5 для компаний, занимающихся разработкой морских месторождений, и 2,4 для месторождений на суше. Льготы смогут получить резиденты Арктической зоны сроком до 2050 года при условии вложений в проекты в Арктике от 100 млрд руб. Первоначальные инвестиции для получения статуса резидента должны быть не менее 500 тыс. руб.

Совокупная стоимость льгот для проекта «Восток-ойл» (совместный проект «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова) в Арктике, о поддержке которого глава «Роснефти» Игорь Сечин просил президента Владимира Путина, обещая 5 трлн руб. инвестиций, оценивается в 2,6 трлн руб.

Что не нравится Минфину

Общие выпадающие доходы бюджета в случае принятия законопроекта еще нуждаются в подсчете, указывает Минфин в «таблице разногласий». Но только от снижения страховых взносов для новых работников в арктических проектах в 2020–2029 годах бюджет недополучит более 41 млрд руб., приводит расчеты министерство. Кроме того, возникнет «риск нарушения прав застрахованных работников», поскольку эти деньги идут впоследствии на выплату пенсий.

Минфин также приводит расчет того, что от предоставления льгот на четыре месторождения Ванкорского кластера «Роснефти» (должны войти в проект «Восток-ойл») бюджет будет терять 200–210 млрд руб. ежегодно начиная с 2020–2022 годов при условии добычи нефти на уровне 20–22 млн т в год.

«Установление на федеральном уровне льгот по налогу на имущество и земельному налогу приводит к выпадающим доходам региональных и местных бюджетов и, следовательно, необходимости выделения им дополнительных средств из федерального бюджета для обеспечения сбалансированности, что не соответствует проводимой налоговой и бюджетной политике», — считает ведомство. Минфин указывает, что с начала 2019 года компании уже получили льготу на движимое имущество на более чем 183 млрд руб. ежегодно, что снизило доходы федерального бюджета. Минвостокразвития, в свою очередь, не считает имущественный и земельный налоги существенными и объясняет льготы по этим налогам необходимостью для привлечения инвестиций в Арктику, следует из документов.

Еще одно замечание Минфина касается вычетов из налога на прибыль на геологоразведку новых месторождений в Арктике с повышающими коэффициентами. «Подход, при котором 70% затрат на геологоразведку в Арктике финансирует государство посредством сокращения налога на прибыль организаций, а 80% прибыли от дальнейшей разработки месторождения в случае успешного открытия будет направляться инвестору, является экономически нелогичным с точки зрения бюджетных интересов», — указано в замечаниях ведомства. Но Минвостокразвития, согласно комментариям из документов, не согласился с этой претензией, сославшись на малую изученность Арктики.

В целом Минфин настаивает на том, чтобы были предоставлены расчеты по обоснованию льгот, и предлагает не спешить с внесением законопроекта по поддержке проектов в Арктике до окончания процесса инвентаризации уже действующих форматов поддержки — его планируется завершить до конца 2019-го. Из 19 замечаний Минфина Минвостокразвития учло лишь одно, касающееся применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны в Арктике.

«Вопросы поддержки проектов в Арктике сейчас прорабатываются, окончательное решение будет за вице-премьерами. На данный момент решение ими не принято», — сказал РБК представитель Минфина. Представитель «Нефтегазхолдинга» отказался от комментариев. Пресс-служба «Роснефти» не ответила на запрос РБК.

На что согласны нефтяники

Нефтяники в целом согласны на компромисс в виде налога на добавленный доход (НДД), который позволяет компаниям платить налог не с выручки (так взимаются НДПИ и экспортная пошлина), а с финансового результата, на особых условиях для новых месторождений в Арктике, сказал РБК источник, близкий к компании, которая работает в регионе. Но старым месторождениям (например, участкам Ванкорского кластера) в любом случае необходим вычет из НДПИ, чтобы обеспечить денежный поток для развития новых проектов, настаивает он. Разрабатывать новые арктические месторождения без господдержки нефтяники не могут: мешают санкции и отсутствие внешнего финансирования, а также слишком высокие ставки на российские кредиты, рассуждает собеседник РБК.

В начале октября Дмитрий Козак и глава Минвостокразвития Александр Козлов уже обсуждали стимулы для развития нефтегазовых проектов в Арктике, рассказывали РБК два источника в правительстве. Они решили, что нефтегазовые проекты могут получить поддержку как раз в виде НДД. Позже такой сценарий подтверждал и директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. «Действительно, обсуждалось не расширять лоскутное одеяло льгот, которое сейчас есть. [Вместо этого предлагается] системная мера — НДД. Соответственно, новые арктические проекты предложили также рассматривать в рамках проекта НДД», — отметил он.

Разработка механизмов поддержки необходима государству для реализации двух целей: поддержать уровень добычи нефти до 2035 года и увеличить грузопоток по Северному морскому пути к 2024 году до 80 млн т (в 2018-м было около 20 млн т), напоминает заместитель гендиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его словам, поддержать добычу можно и за счет разработки традиционных районов с развитой инфраструктурой — Западной Сибири, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа — либо можно развивать месторождения в Восточной Сибири — консенсуса в правительстве на этот счет нет. Но, кроме нефти, газа и, вероятно, угля, по Севморпути возить нечего, поэтому государству придется развивать нефтяные проекты, и налоговая поддержка для этого — единственный действенный способ, заключает эксперт.