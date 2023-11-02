Власти решили ввести дифференциацию тарифов на свет для населения

Дифференциация тарифов в зависимости от объемов потребления позволит бороться с серым майнингом и уменьшить перекрестное субсидирование, отметили в ФАС. Субсидирование в этом году достигло рекордного уровня — почти 300 млрд руб.

Правительство страны хочет добиться введения регионами дифференциации тарифов на электроэнергию для населения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, информацию газете подтвердили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Дифференциация тарифов предполагает, что ставка будет увеличиваться при росте потребления. Если регион пойдет на внедрение подобной практики, то у него будет возможность превышать предельный объем перекрестного субсидирования (доплата бизнеса за снижение тарифов для населения) по специальной формуле, разработанной ФАС.

Если субъект на такую меру не согласен, то предлагается иной вариант — субсидирование тарифов для населения за счет региональных бюджетов.

Газета отмечает, что инициатива может коснуться почти всей страны, поскольку в будущем году большинство регионов при установке тарифов выйдут за пределы лимита субсидий, следует из данных ФАС.

В службе отметили, что переход на дифференциацию тарифов даст возможность «снизить перекрестное субсидирование, а также бороться с серым майнингом». Ввести меру предлагают с 1 января 2024 года.

Мера по дифференциации тарифов на электроэнергию в зависимости от объемов потребления обсуждается не первый год. В феврале прошлого года ФАС отмечала, что дискуссия на этот счет идет и у регионов есть «право (не обязанность)» использовать такой метод тарификации. На тот момент уже использовался механизм дифференциации «по зонам суток, когда в определенные промежутки времени устанавливаются разные цены за потребленную электроэнергию».

В марте этого года «Коммерсантъ» со ссылкой на анализ Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ (был составлен на основе открытых данных) писал о рекордном росте перекрестного субсидирования. Согласно оценке, в текущем году он почти достиг 294 млрд руб. (в 2022-м было 250 млрд руб.). Газета сообщала, что причина этого — в росте плановой выручки сетевых компаний, которую регуляторы утвердили на уровне 1,15 трлн руб.