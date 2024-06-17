В Минэнерго предложили разрешить иностранное оборудование на ТЭС

Сейчас при строительстве ТЭС нужно устанавливать российское оборудование. Однако сейчас отмечаются задержки поставок отечественных турбин и трансформаторов

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В Минэнерго попросили правительство снизить «требования по локализации» для турбин, котлов и трансформаторов, а также комплектующих «на краткосрочном горизонте планирования», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замглавы министерства Павла Сниккарса первому вице-премьеру Денису Мантурову и вице-премьеру Александру Новаку.

На данный момент от инвесторов требуется установка только российского оборудования при строительстве и модернизации объектов крупной генерации. Энергетики жаловались на неоднократные нарушения сроков поставок, которые приводили к задержкам ввода в работу ТЭС, отметил Сниккарс. Замминистра также предложил подумать над созданием новых и расширением существующих заводов для «обеспечения потребностей отрасли».

Чиновник указал, что из-за «ограниченного количества» производителей в России полностью исключена «возможность оптимизации производственных процессов». Газовые турбины не могут стать «широкой альтернативой» паровым, написал он, поскольку опыта эксплуатации газовых турбин мало.

Также Сниккарс пожаловался на производство трансформаторов. По его словам, выпускающие их предприятия загружены на 60–90%, исполнение контрактов задерживается на один-три месяца, а качество падает. Замминистра отметил, что заводы из стран СНГ могут поставлять аналогичное оборудование в «существенно меньшие сроки».

В письме сказано, что с проблемами столкнулись «Россети» и «РусГидро». В первой компании заявили «Ъ», что снижение требований по локализации «не окажет существенного влияния на поставки». В «РусГидро» сообщили, что выявленные технические проблемы в работе трансформаторов решаются в плановом порядке.

«Ъ» пишет, что возникшие из-за роста цен на оборудование и срыва сроков поставок проблемы были на повестке дня 22 мая на заседании правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. Одним из вариантов действий было предложено ввести «ответственность поставщиков за нарушение сроков поставки с применением инструментов регрессных штрафов на оптовом энергорынке». Эта мера прорабатывается.