 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Технологии и медиа ,  
0 

В Минэнерго предложили разрешить иностранное оборудование на ТЭС

«Ъ»: в Минэнерго предложили разрешить иностранное оборудование на ТЭС
Сейчас при строительстве ТЭС нужно устанавливать российское оборудование. Однако сейчас отмечаются задержки поставок отечественных турбин и трансформаторов
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Минэнерго попросили правительство снизить «требования по локализации» для турбин, котлов и трансформаторов, а также комплектующих «на краткосрочном горизонте планирования», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замглавы министерства Павла Сниккарса первому вице-премьеру Денису Мантурову и вице-премьеру Александру Новаку.

На данный момент от инвесторов требуется установка только российского оборудования при строительстве и модернизации объектов крупной генерации. Энергетики жаловались на неоднократные нарушения сроков поставок, которые приводили к задержкам ввода в работу ТЭС, отметил Сниккарс. Замминистра также предложил подумать над созданием новых и расширением существующих заводов для «обеспечения потребностей отрасли».

Чиновник указал, что из-за «ограниченного количества» производителей в России полностью исключена «возможность оптимизации производственных процессов». Газовые турбины не могут стать «широкой альтернативой» паровым, написал он, поскольку опыта эксплуатации газовых турбин мало.

Также Сниккарс пожаловался на производство трансформаторов. По его словам, выпускающие их предприятия загружены на 60–90%, исполнение контрактов задерживается на один-три месяца, а качество падает. Замминистра отметил, что заводы из стран СНГ могут поставлять аналогичное оборудование в «существенно меньшие сроки».

Путин заявил о недопустимости нехватки энергообъектов в Москве
Политика
Фото:Владимир Федоренко / РИА Новости

В письме сказано, что с проблемами столкнулись «Россети» и «РусГидро». В первой компании заявили «Ъ», что снижение требований по локализации «не окажет существенного влияния на поставки». В «РусГидро» сообщили, что выявленные технические проблемы в работе трансформаторов решаются в плановом порядке.

«Ъ» пишет, что возникшие из-за роста цен на оборудование и срыва сроков поставок проблемы были на повестке дня 22 мая на заседании правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. Одним из вариантов действий было предложено ввести «ответственность поставщиков за нарушение сроков поставки с применением инструментов регрессных штрафов на оптовом энергорынке». Эта мера прорабатывается.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
турбины Минэнерго ТЭС

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
«Интер РАО» купит крупнейшего производителя паровых турбин
Бизнес
«Ъ» узнал о приостановке General Electric обслуживания турбин в России
Бизнес
«Коммерсантъ» узнал о продаже «Реновой» крупнейшего турбинного завода
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32) Инвестиции, 14 июн, 17:22 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86) Инвестиции, 14 июн, 17:22
ВЭБ оценил влияние высоких ставок на финансирование техсуверенитета Финансы, 07:00
В Минэнерго предложили разрешить иностранное оборудование на ТЭС Технологии и медиа, 06:51
Фатальные ошибки: как правильно торговать на маркетплейсах РБК И МТС Банк, 06:21
В Ираке контртеррористические силы задействовали в охране KFC из-за Газы Общество, 06:15
Во втором регионе сообщили об уничтожении беспилотников ночью Политика, 06:00
«Ренессанс Страхование» выйдет на рынок пенсионных фондов Финансы, 06:00
Власти сообщили о состоянии пострадавших в ДТП в Благовещенске Общество, 05:51
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
5-дневный интенсив
Подробнее
В Хабаровске за терроризм на восемь лет осудили «гражданина СССР» Общество, 05:37
В Новой Москве нашли человеческий скелет Общество, 05:26
В Липецке подавили четыре беспилотника Политика, 05:13
ВТБ сообщил о мошенниках, запугивающих людей просрочкой по ипотеке Общество, 05:00
«Ъ» узнал о разногласиях Генпрокуратуры и СК в деле омских депутатов Общество, 04:50
Солдат из США Блэк не признал вину в нападении на девушку во Владивостоке Общество, 04:38
Над Липецком подавили второй за ночь беспилотник Политика, 04:24