Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Владимир Коган, получивший в 2015 году «Уралсиб» на санацию, умер в возрасте 56 лет. В прошлом году он перенес инсульт

Владимир Коган (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган умер в возрасте 56 лет, сообщается на сайте банка.

«С прискорбием сообщаем о смерти основного акционера банка Владимира Игоревича Когана», — говорится в сообщении.

Летом прошлого года стало известно, что Коган перенес инсульт. Его представитель Ирина Волина говорила, что тенденции к ухудшению здоровья после инсульта у банкира нет.

«Уралсиб» передали Когану на санацию в ноябре 2015 года. Бизнесмен получил 81,8% акций, прежний владелец Николай Цветков сохранил миноритарный пакет (11,3%). Агентство по страхованию вкладов выделило банку кредиты на 81 млрд руб.: 14 млрд руб. на шесть лет и 67 млрд руб. на десять лет.