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Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,21%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Allergan $153 (+17,23%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
Comcast $50 (+15,63%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
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Финансы ,  
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Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Владимир Коган, получивший в 2015 году «Уралсиб» на санацию, умер в возрасте 56 лет. В прошлом году он перенес инсульт
Владимир Коган (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган умер в возрасте 56 лет, сообщается на сайте банка.

«С прискорбием сообщаем о смерти основного акционера банка Владимира Игоревича Когана», — говорится в сообщении.

Летом прошлого года стало известно, что Коган перенес инсульт. Его представитель Ирина Волина говорила, что тенденции к ухудшению здоровья после инсульта у банкира нет.

«Уралсиб» передали Когану на санацию в ноябре 2015 года. Бизнесмен получил 81,8% акций, прежний владелец Николай Цветков сохранил миноритарный пакет (11,3%). Агентство по страхованию вкладов выделило банку кредиты на 81 млрд руб.: 14 млрд руб. на шесть лет и 67 млрд руб. на десять лет.

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Владимир Коган — РБК: «Условия сделки с «Уралсибом» не были «шоколадными»

Коган родился в Петербурге, окончил Ленинградский инженерно-строительный институт. В 1996 году стал председателем набсовета Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга, в том же году вошел в совет при правительстве России по вопросам банковской деятельности. В 2004 году перешел на работу в Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, в 2012 году руководил ведомством.

В 2011 году Коган был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Автор: Юлия Выродова
Теги: «Уралсиб», Владимир Коган, смерть
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