Производитель онлайн-игр из Китая сообщил об инвестициях в Telegram

Шанхайская The9 Ltd. инвестировала $2 млн в блокчейн-проект Павла Дурова в ходе прошедшего в 2018 году ICO. Это первый публично известный иностранный инвестор проекта

Павел Дуров (Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg)

Китайская компания The9 Ltd. в ходе закрытого ICO (initial coin offering — первичное размещение монет криптовалюты) блокчейн-проекта Telegram Павла Дурова в 2018 году инвестировала в него $2 млн. Об этом говорится в отчетности компании, размещенной в конце июня на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Согласно материалам компании, на эту сумму она купила более 5,297 млн токенов Telegram Inc., которые будут выпущены в 2019 году. Таким образом, цена за 1 токен в ходе сделки составила порядка $0,38. Именно такая цена за токен была установлена Telegram в ходе первого инвестраунда, позволившего компании собрать $850 млн. В нем принял участие 81 инвестор, однако ранее были известны имена только троих. Основатель Qiwi Сергей Солонин сообщал, что вложил в компанию $17 млн, основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили — $10 млн, а венчурный фонд TMT Investments, созданный Германом Каплуном и Александром Моргульчиком — $300 тыс. Все остальные инвесторы не раскрывались.

В ходе второго раунда ICO Telegram собрал еще $850 млн, но цена за токен была выше и варьировалась от $1,1 до $1,45. Имена инвесторов, принявших участие во втором раунде, также не раскрывались.

The9 Ltd. и Павел Дуров не ответили на вопросы РБК.

The9 Ltd. в 1999 году основал предприниматель Чжу Дзюн (Zhu Jun), ему принадлежит 85,4% голосующих акций компании. Компания занимается разработкой собственных онлайн-игр и дистрибуцией на территории Китая игр других мировых производителей. В 2000-х The9 Ltd. была эксклюзивным дистрибутором в Китае игры World of Warcraft (WoW) компании Blizzard. На тот момент WoW неоднократно признавали самой популярной онлайн-игрой в мире. Сам Чжу Дзюн получил широкую известность в Китае после покупки в 2007 году доли в профессиональном футбольном клубе «Шанхай Гринлэнд Шэньхуа».