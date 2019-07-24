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Coca-Cola $56 (+2,66%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
Biogen $270 (+11,2%) прогноз Wells Fargo Securities к 20.03.20
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Производитель онлайн-игр из Китая сообщил об инвестициях в Telegram
Шанхайская The9 Ltd. инвестировала $2 млн в блокчейн-проект Павла Дурова в ходе прошедшего в 2018 году ICO. Это первый публично известный иностранный инвестор проекта
Павел Дуров (Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg)

Китайская компания The9 Ltd. в ходе закрытого ICO (initial coin offering — первичное размещение монет криптовалюты) блокчейн-проекта Telegram Павла Дурова в 2018 году инвестировала в него $2 млн. Об этом говорится в отчетности компании, размещенной в конце июня на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Согласно материалам компании, на эту сумму она купила более 5,297 млн токенов Telegram Inc., которые будут выпущены в 2019 году. Таким образом, цена за 1 токен в ходе сделки составила порядка $0,38. Именно такая цена за токен была установлена Telegram в ходе первого инвестраунда, позволившего компании собрать $850 млн. В нем принял участие 81 инвестор, однако ранее были известны имена только троих. Основатель Qiwi Сергей Солонин сообщал, что вложил в компанию $17 млн, основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили — $10 млн, а венчурный фонд TMT Investments, созданный Германом Каплуном и Александром Моргульчиком — $300 тыс. Все остальные инвесторы не раскрывались.

В ходе второго раунда ICO Telegram собрал еще $850 млн, но цена за токен была выше и варьировалась от $1,1 до $1,45. Имена инвесторов, принявших участие во втором раунде, также не раскрывались.

The9 Ltd. и Павел Дуров не ответили на вопросы РБК.

The9 Ltd. в 1999 году основал предприниматель Чжу Дзюн (Zhu Jun), ему принадлежит 85,4% голосующих акций компании. Компания занимается разработкой собственных онлайн-игр и дистрибуцией на территории Китая игр других мировых производителей. В 2000-х The9 Ltd. была эксклюзивным дистрибутором в Китае игры World of Warcraft (WoW) компании Blizzard. На тот момент WoW неоднократно признавали самой популярной онлайн-игрой в мире. Сам Чжу Дзюн получил широкую известность в Китае после покупки в 2007 году доли в профессиональном футбольном клубе «Шанхай Гринлэнд Шэньхуа».

С 2004 года The9 Ltd. торгуется на NASDAQ. Но в последние годы ее финансовые результаты значительно ухудшились. По итогам 2016 года выручка компании составляла 73,1 млн китайских юаней ($11 млн по среднему курсу за тот период), а по итогам 2018 года она упала до $2,5 млн китайских юаней ($378 тыс.). По этой причине в октябре 2018 года компании пришлось перенести свой листинг с NASDAQ Global Market на NASDAQ Capital Market — отдельный рынок для компаний с малой капитализацией.

В 2018 году The9 Ltd. решила диверсифицировать бизнес и заняться проектами в сфере блокчейна. Структуры The9 Ltd. заключили соглашения с компаниями Gingkoo Technology и C&I Singapore Renewable and Innovative о развитии проектов на основе технологии блокчейн, в частности, связанных с «торговлей солнечной энергией».

Информация о планах Telegram провести ICO для финансирования собственного блокчейн-проекта появилась в конце 2017 года, сбор средств была закончен к маю 2018 года. Компания планирует запустить собственную блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON), а также криптовалюту Gram. Платежная система на основе блокчейна TON будет встроена в мессенджер Telegram, а в перспективе — и в другие сервисы и социальные сети. Запуск платформы TON должен произойти в ближайшие несколько месяцев, до конца третьего квартала, сообщили РБК два инвестора этой блокчейн-платформы.

Автор: Мария Коломыченко
Теги: Telegram, Павел Дуров, блокчейн, онлайн-игры
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