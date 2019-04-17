Дуров нашел партнера для запуска криптовалюты и платежной системы

Партнером Павла Дурова и Telegram по запуску блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network) станет немецкая система электронных платежных сервисов Wirecard AG. Сообщение об этом размещено на сайте Wirecard AG.
Вместе с компанией TON Labs они будут разрабатывать общую платформу для цифровых платежей и банкинга.
В Wirecard AG рассчитывают на опыт партнеров в создании «масштабируемых децентрализованных решений» и пользовательскую базу мессенджера Telegram.
О «поэтапном выпуске продуктов на рынок», доступности новых услуг и деталях совместных проектов партнеры намерены уведомлять в «установленном порядке», говорится в сообщении.
На основе TON Telegram намерен создать интегрированную в мессенджер Telegram платежную систему и криптовалюту Gram.