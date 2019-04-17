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Дуров нашел партнера для запуска криптовалюты и платежной системы
Компания TON Labs, которая занимается разработкой блокчейн-платформы для мессенджера Telegram, нашла партнера для запуска финансовых услуг. Им стала немецкая система электронных платежей Wirecard AG
Павел Дуров (Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg)

Партнером Павла Дурова и Telegram по запуску блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network) станет немецкая система электронных платежных сервисов Wirecard AG. Сообщение об этом размещено на сайте Wirecard AG.

​Вместе с компанией TON Labs они будут разрабатывать общую платформу для цифровых платежей и банкинга.

В Wirecard AG рассчитывают на опыт партнеров в создании «масштабируемых децентрализованных решений» и пользовательскую базу мессенджера Telegram.

О «поэтапном выпуске продуктов на рынок», доступности новых услуг и  деталях совместных проектов партнеры намерены уведомлять в «установленном порядке», говорится в сообщении.

На основе TON Telegram намерен создать интегрированную в мессенджер Telegram платежную систему и криптовалюту Gram.

В октябре 2018 года газета «Ведомости» сообщила о том, что Telegram проинформировал инвесторов о 70-процентной готовности блокчейн-платформы TON. В начале апреля блокчейн Telegram Open Network находился на закрытой стадии тестирования.

Видео: РБК

О планах запустить TON с криптовалютой Gram Дуров заявил еще в конце 2017 года.

Cоздатели намереваются встроить платежную систему на основе собственного блокчейна TON в мессенджер Telegram, а в перспективе внедрять ее и в другие сервисы и социальные сети. Разработчики также рассчитывают, что блокчейн-платформа, которую разрабатывает компания Дурова, будет способна обрабатывать миллионы транзакций в секунду, в то время как наиболее популярная платежная система, использующая криптовалюту, — Bitcoin — способна обрабатывать лишь 9–12 транзакций в секунду, а Visa и MasterCard — несколько тысяч транзакций в секунду.

В мае 2018 года стало известно, что Telegram отказался от публичного ICO своей криптовалюты, так как компании удалось привлечь $1,7 млрд от 200 частных инвесторов, сообщала The Wall Street Journal.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Павел Дуров, криптовалюта, платежная система
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