Дуров нашел партнера для запуска криптовалюты и платежной системы

В октябре 2018 года газета «Ведомости» сообщила о том, что Telegram проинформировал инвесторов о 70-процентной готовности блокчейн-платформы TON. В начале апреля блокчейн Telegram Open Network находился на закрытой стадии тестирования.

Видео: РБК

О планах запустить TON с криптовалютой Gram Дуров заявил еще в конце 2017 года.

Cоздатели намереваются встроить платежную систему на основе собственного блокчейна TON в мессенджер Telegram, а в перспективе внедрять ее и в другие сервисы и социальные сети. Разработчики также рассчитывают, что блокчейн-платформа, которую разрабатывает компания Дурова, будет способна обрабатывать миллионы транзакций в секунду, в то время как наиболее популярная платежная система, использующая криптовалюту, — Bitcoin — способна обрабатывать лишь 9–12 транзакций в секунду, а Visa и MasterCard — несколько тысяч транзакций в секунду.

В мае 2018 года стало известно, что Telegram отказался от публичного ICO своей криптовалюты, так как компании удалось привлечь $1,7 млрд от 200 частных инвесторов, сообщала The Wall Street Journal.