«Пятерочка» сообщила о планах открыть магазин без кассиров

Торговая сеть «Пятерочка» рассматривает возможность открыть магазин без кассиров для широкого круга покупателей. Об этом «РИА Новости» сообщил генеральный директор «Пятерочки» Сергей Гончаров.

Он рассказал, что осенью прошлого года X5 Retail Group (развивает сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») запустила экспериментальный магазин «Пятерочка с собой». Он был открыт на территории объекта X5 в Долгопрудном и предназначен для сотрудников компании.

«Мы продолжаем тестировать среди сотрудников формат «Пятерочка с собой» — это высокотехнологичные магазины небольшой площади без кассиров. В ближайшее время будем принимать решение о пилотном проекте для широкой публики», — сообщил Гончаров.

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