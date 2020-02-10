Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon

Продажи X5 Retail Group, владельца «Пятерочек» и «Перекрестков», за последние пять лет выросли больше, чем выручка Amazon и Nike, свидетельствует новый рейтинг крупнейших розничных продавцов мира от Deloitte

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Консалтинговая компания Deloitte подготовила очередной рейтинг Global Powers of Retailing, в котором ранжировала 250 крупнейших в мире розничных продавцов по итогам двенадцати месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года.

В новом рейтинге присутствуют пять российских игроков, при этом крупнейшие из них за прошедшие годы заметно упрочили свои позиции: X5 Retail Group находится уже на 42-м месте с выручкой $24,4 млрд, «Магнит» — на 51-м с $19,4 млрд. Кроме того, «Лента» заняла 159-ю строчку с $6,6 млрд, «М.Видео» — 201-ю с $5,1 млрд, «Дикси» — 215-ю с $4,7 млрд.

Специальных оговорок о состоянии российского розничного рынка, как это было, к примеру, в кризисном 2015 году, к обновленному рейтингу аналитики Deloitte не приводят. Россия остается одним из самых быстрорастущих рынков в мире для крупного ретейла, констатирует партнер Deloitte в СНГ Владимир Бирюков.

Владелец «Пятерочек», «Перекрестков» и «Каруселей», X5 Retail Group, не просто остается крупнейшим отечественным розничным продавцом, поднявшись в глобальном рейтинге Deloitte за отчетный период с 47-го на 42-е место, но на этот раз обошел и всех своих российских конкурентов по темпам роста. В топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group занимает 11-е место с 23,4-процентным ростом выручки за последние пять лет. По этому показателю российская компания обошла, к примеру, Amazon (+18,1%) и Nike (+17,2%).