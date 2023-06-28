Россия нарастила импорт цемента на фоне роста спроса

Россия, входящая в топ-10 производителей цемента в мире, в январе—апреле 2023-го нарастила его импорт на 62%, до 0,84 млн т, из-за роста внутреннего спроса. Технологии не позволяют российским заводам быстро увеличить производство

Шатровый склад известняка на территории цементного завода (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Спрос на цемент в России в мае 2023 года, согласно предварительной оценке, вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,5 млн т, а производство увеличилось лишь на 7–8%, до 6,3 млн т. Об этом говорится в майском аналитическом обзоре Союзцемента, с которым ознакомился РБК.

Союзцемент объединяет ведущих производителей цемента Евразийского экономического союза, насчитывающих более 50 заводов суммарной мощностью 100 млн т в год.

Цементные заводы постепенно увеличивали производство с начала 2023 года: с 2,6 млн т в январе до 5,2 млн т в апреле (всего за январь—апрель было произведено 15,4 млн т, что на 2,5% меньше, чем за первые четыре месяца 2022-го). При этом спрос вырос с 2,5 млн до 5,4 млн т, достигнув аналогичного уровня прошлого года (15,8 млн т). На этом фоне за первые четыре месяца 2023-го резко — на 61,9%, до 0,84 млн т, — вырос импорт цемента из Белоруссии, Ирана, Казахстана и Турции. В январе—апреле прошлого года в Россию было ввезено 0,5 млн т, а за весь 2022 год — около 2,2 млн т (за весь 2021 год импортировано 1,687 млн т). При этом Россия входит в топ-10 крупнейших производителей цемента в мире, занимая восьмое место.

Ведущие производители цемента подчеркивают, что в России нет дефицита этого стройматериала. «Средняя загрузка цементных заводов в России составляет не более 60%. Необходимо понимать, что мгновенно нарастить производство цемента невозможно по технологическим причинам: слишком дорогостоящие и длительные ремонты [оборудования на заводах для увеличения производства], необходимость привлекать дополнительный персонал, потребность в новых складских площадях и т.д.», — заявил РБК Денис Усольцев, руководитель департамента маркетинга и стратегического анализа «Цемроса» (до февраля 2023 года назывался «Евроцемент груп»; крупнейший в России производитель цемента). Для того чтобы прогнозировать спрос, цементники должны заранее знать об объемах потребляемого цемента в стране, добавил он.

В пресс-службе Минпромторга отмечают, что на фоне «ощутимого» роста объемов потребления цемента в сезон большинство заводов, особенно в европейской части России, работают с полной загрузкой. Прогноз по производству на текущий год — на уровне не ниже 2022 года (60,7 млн т), а возможно, с учетом динамики строительного сезона 2023 года, он будет и выше, с ростом объемов производства до 5–7%, отметили там.

РБК направил запросы в пресс-службу Минстроя.

Почему заводы не успевают за спросом

Управляющий партнер аналитического центра промышленности стройматериалов СМПРО Владимир Гузь 20 июня говорил, что спрос на цемент сейчас выше прошлогоднего на 20–50%. В мае—июне в цементной отрасли России традиционно наблюдается сезонный подъем, потому что российский стройкомплекс стремительно «просыпается» с приходом тепла, отмечает Вячеслав Шматов, предправления Союзцемента и гендиректор «Цемроса». «Выраженная сезонность российских строек ежегодно создает проблемы — повышается нагрузка на железнодорожную логистику, создается ажиотажный спрос на цемент, растет загруженность цементников (цементных заводов. — РБК)», — отметил он.

В мае 2023 года в отдельных регионах возникал резкий пиковый спрос, который объясняется активным малоэтажным строительством и восстановительной кампанией в новых регионах, присоединенных к России по итогам референдумов в октябре 2022 года, объясняет Шматов. Однако эти «локальные очаги» не сформировали устойчивого тренда, предупреждает он. По словам топ-менеджера, спрос на стройматериалы очень неоднородный, в некоторых регионах спад потребления по году составляет минус 28%.

По словам Усольцева, «главный вызов» для удовлетворения спроса на цемент — проблемы с логистикой. Как показала ситуация в ряде регионов, железнодорожная перевозка, которая является основным способом доставки цемента, в текущих условиях (закрытые аэропорты на юге России из-за военной спецоперации на Украине, рост пассажиропотока, неприоритетность цемента как груза, низкая оборачиваемость вагонов) не успевает за реальным спросом, указывает он. Цементные заводы регулярно отгружают цемент, но из-за проблем в логистике он несвоевременно достигает потребителей, в результате возникает ажиотаж вокруг цемента, продолжает собеседник РБК.

Как это повлияло на цены По оценкам Союзцемента на основе данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в январе—апреле 2023 года цена тонны цемента с доставкой выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,3%, достигнув 7,1 тыс. руб. (с НДС) в апреле. По данным Росстата, средняя цена цемента от производителей в апреле 2023 года выросла на 11,83%, до 5,2 тыс. руб. (без НДС).

Замминистра промышленности Виктор Евтухов 20 июня подтверждал «Коммерсанту» сложности с доставкой цемента потребителям из-за инфраструктурных ограничений на железной дороге. По его словам, Минпромторг решает часть проблем с производителями «в ручном режиме». Цемент нужно признать более приоритетным грузом по классификации РЖД, добавлял чиновник.

Инфраструктурные ограничения связаны в том числе с летними пассажирскими перевозками и сезоном путевых работ (ремонтами). На этом фоне для увеличения объемов перевозок стройматериалов, включая цемент, РЖД с грузоотправителями организуют маршрутные отправки, рассказали РБК в пресс-службе компании: вместо перевозки отдельных вагонов формируется целый поезд, следующий в пункт назначения. Это касается как груженых, так и порожних вагонов, что позволяет обеспечить скорость и ритмичность перевозки, отметили там. Погрузка цемента на железной дороге в январе—мае 2023 года выросла на 0,5% (по сравнению с аналогичным периодом 2022 года), до 9,3 млн т, в мае — на 3,7%.

Какой прогноз на 2023 год

Несмотря на рост в первом полугодии, эксперты Союзцемента прогнозируют, что по итогам всего 2023 года спрос на цемент снизится на 5%, а при пессимистическом сценарии — на 10%, до 55 млн т. «Несмотря на текущие положительные показатели, гарантировать позитив в третьем и четвертом кварталах текущего года невозможно. Мы сохраняем прогноз снижения объема потребления цемента на 5–10% до конца 2023 года», — указал Шматов.

В союзе объясняют свой прогноз ожидаемой стагнацией в строительной отрасли. По данным Росстата, объем строительных работ в январе—апреле 2023 года вырос на 7,4% год к году, до 3,26 трлн руб. Но стройкомплекс в России отличается сезонными колебаниями. Например, зимой из-за холодов строительство домов или других объектов на улице замедляет ход либо совсем останавливается.

Сезонность можно сгладить более равномерными темпами строительства на протяжении года, считает глава «Цемроса». Это позволит избежать резких пиковых спросов, когда темпы отгрузки цемента взлетают в 10–11 раз.