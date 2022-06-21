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Бизнес ,  
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Совладельцы «Трансмашхолдинга» создадут в России сервис шеринга станков

По словам гендиректора ТМХ, небходимость создания платформы обусловлена западными санкциями и отказа ряда поставщиков от работы с российскими компаниями
Фото: Игорь Онучин / ТАСС
Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Акционеры «Трансмашхолдинга» (ТМХ) вместе с партнерами работают над созданием платформы, позволяющей российским производителям совместно использовать промышленное оборудование. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление гендиректора компании Кирилла Липы.

«ТМХ совместно со «Станкоремсервисом» и пятью крупнейшими холдингами страны в самых разных отраслях промышленности предложили создать платформу, которая позволит совместно использовать имеющиеся промышленные установки и поддерживать их в работоспособном состоянии. А в недалеком будущем еще и снабжать их необходимыми расходными материалами и комплектующими», — заявил глава ТМХ.

По словам Липы, у ТМХ уже есть приложение «Смартфорс», которое позволяет разделять использование станков среди предприятий холдинга. «По сути, это агрегатор станков — или биржа мощностей, о которой многие говорили и которую мы сделали», — сказал он и уточнил, что на платформе уже зарегистрировалось более 2500 физлиц.

Особую актуальность вопрос шеринга оборудования приобрел в связи с отказом ряда зарубежных поставщиков работать с российскими компаниями после начала спецоперации на Украине, отметил Липа. «Отмечаются случаи, когда нам отказываются передавать изготовленные и оплаченные станки, которые физически находятся в России, разрывают контракты, возвращают авансы. Оборудование, видимо, сдадут в металлолом. Но есть и более адекватные компании. С ними мы работаем, налаживаем новые логистические цепочки, связи, ищем замены», — указал топ-менеджер.

«Трансмашхолдинг» — производитель железнодорожного и городского рельсового транспорта, компания предлагает услуги от дизайна и разработки нового подвижного состава до модернизации, сервисных контрактов жизненного цикла и цифровых систем управления движением. ТМХ имеет международные подразделения в Швейцарии, Венгрии, ЮАР, Египте, Аргентине, Белоруссии и Казахстане.

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Ранее в Минпромторге заявляли, что импортные компоненты, для которых в российском станкостроении составляет 20-40%, могут быть оперативно замещены на отечественные. «Сегодня, с учетом введенных на поставку импортной продукции ограничений, российские производители фиксируют рост спроса на отечественные станки. Руководители компаний отметили готовность к наращиванию поставок заказчикам на внутреннем рынке: освоена и производится широкая номенклатура продукции, а именно — токарные и фрезерные станки, [….], шлифовальные станки и другие виды оборудования», — говорилось в сообщении министерства.

Объем парка станков в машиностроении, по различным оценкам, варьируется от 900 000 до 1,5–2 млн шт. Доля станков старше 20 лет — около 50%, следует из отраслевого обзора НИУ ВШЭ за 2020 год.

В начале июня премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций для импортозамещения в ключевых отраслях экономики. Он также предложил правительственной комиссии рассмотреть предложения о замене отраслевых и общесистемных зарубежных решений на российские программные продукты и программно-аппаратные комплексы.

В свою очередь спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков предложил стратегию «технологического острова», под которой он понимает достижение полного технологического суверенитета. Для этого, по его словам, необходимо отработать «зеленую» повестку, создать собственный техноэкономический блок, экспортный пакет продукции сельского хозяйства, новое поколение транспортных логистических коридоров между Россией и странами Азии и др.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
«Трансмашхолдинг» санкции станки

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Управляйте онлайн 24/7
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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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