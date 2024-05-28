«Лента» частично возобновила закупку кормов Mars для животных

«Лента» возобновила поставки части ассортимента кормов для кошек и собак производства компании Mars. Ранее сеть магазинов приостанавливала закупку кормов из-за повышения закупочных цен

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Сеть магазинов «Лента» начала возобновлять поставки кормов для животных Mars (компания в том числе выпускает корма для животных Pedigree, Whiskas, Royal Canin и Sheba), сообщили РБК в пресс-службе. «Мы возобновляем поставки части ассортимента, который востребован нашими покупателями и по которому мы сможем обеспечить стабильные цены», — заявили в компании. О каких конкретно брендах идет речь, представитель торговой сети не уточняет. Представитель компании Mars подтвердил заказы от «Ленты» и отгрузки товаров.

В апреле «Лента» приостановила закупку кормов Whiskas, Perfect Fit, Kitekat, Chappi и Pedigree из-за того, что не смогла договориться о закупочных ценах с компанией Mars, сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу ретейлера. По словам представителя Mars, компания 1,5 года не повышала цену на корма для домашних животных, несмотря на рост цен на сырье и логистику.

Помимо кормов для животных, в марте из магазинов «Лента» пропали шоколадки Milka, Alpen Gold, а также печенья Oreo — тоже из-за того, что производитель Mondelez International не договорился с ретейлером о закупочных ценах. «В результате переговоров наши партнеры приняли решение отказаться от поставок по предложенным закупочным ценам, которые были бы выгодны нашим покупателям», — поясняли тогда «РИА Новости» в пресс-службе сети «Лента». Впрочем, вскоре Alpen Gold, Milka, Oreo и остальные бренды компании «Мондэлис Русь» (российское подразделение международного производителя Mondelez) вернулись на полки «Ленты».

Что происходит с ценами на корма для животных

В 2023 году стоимость сухих кормов для животных в рознице в среднем выросла к предыдущему году на 15%, с 285 до 328 руб. за 1 кг, ранее подсчитал РБК на основе данных Росстата. Например, в декабре 2023-го 1 кг сухого корма стоил 336 руб., что почти на 7% выше к прошлому году (313 руб.). В абсолютном значении такая цена оказалась самой высокой как минимум за 12 лет — с 2012 года. Заметное подорожание кормов было и в 2022 году: к ноябрю рост стоимости сухих кормов в годовом выражении составил около 30%.

В январе 2024 года российское подразделение швейцарской компании Nestle, которое занимается выпуском кормов для животных (среди них Pro Plan, Purina One, «Гурмэ» и Felix) предупредило партнеров о повышении отпускных цен на сухие и влажные корма до 12%. Увеличение цен в компании связывали с ослаблением курса рубля, а также с удорожанием сырья и упаковки, следовало из письма партнерам.

Повышением цен на корма заинтересовалась и ФАС. В марте 2024 года ФАС признала, что компании Mars и «Нестле Россия» (Pro Plan, Purina One, «Гурмэ» и Felix) занимают доминирующее положение на рынке кормов для кошек и собак. В ведомстве отмечали, что на две компании приходится 73,1% рынка. «Это дает основание для признания их коллективно доминирующими», — говорилось в сообщении службы.

В ответ на обращение ФАС Mars и Nestle пообещали снизить цены и предоставить промоскидки в размере до 30% торговым сетям-партнерам на определенный ассортимент кормов. Например, «Нестле Россия» снизила цены на бренд «Дарлинг».

В марте 2022 года после начала военной операции на Украине Mars и Nestle объявили о приостановке инвестиций в российский бизнес, но корма для животных от этих производителей продолжают выпускаться и продаваться в России. Большинство кормов Mars и Nestle в России производят на отечественных предприятиях. В целом же российскими предприятиями производится около 85% рынка кормов для домашних животных, оценивал Союз предприятий зообизнеса в 2021 году.