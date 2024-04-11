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«Лента» приостановила закупку кормов Whiskas, Kitekat и Pedigree

«Лента» приостановила закупку кормов для животных Whiskas, Kitekat и Pedigree
«Лента» приостановила закупку популярных кормов для кошек и собак производства компании Mars из-за повышения закупочных цен. В Mars уточнили РБК, что цены не повышались 1,5 года, а ее корма по-прежнему доступны во многих магазинах
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Сеть магазинов «Лента» не смогла договориться по поводу закупочных цен с компанией Mars и приостановила закупку кормов для животных Whiskas, Perfect Fit, Kitekat, Chappi и Pedigree, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. В магазинах сети представлены корма других производителей, которые заместят выбывшие марки, уточнили в «Ленте».

Как рассказали РБК в Mars, компания 1,5 года не повышала цену на корма для домашних животных, несмотря на рост цен на сырье и логистику. «Mars продолжает производство и поставку кормов в запланированных объемах, и мы не планируем их сокращать. Товар доступен для потребителя, наши покупатели могут приобрести его в сотнях тысяч магазинов», — подчеркнули в компании.

На отсутствие в магазинах «Лента» кормов KiteKat, Whiskas, Perfect Fit и Royal Canin первым обратил внимание отраслевой телеграм-канал «Продукт медиа». «Вчера зашел в «Ленту» на Вербной (Санкт-Петербург. — РБК). С удивлением обнаружил, что нет кормов для животных Kitekat, Whiskas и Royal Canin. Продавцы говорят, что поступлений нет, и в других магазинах такая точно же ситуация», — цитирует подписчика автор канала.

По данным исследовательской компании NTech, корма от Mars — одни из самых популярных у владельцев домашних питомцев в России. Chappi занял в 2023 году первое место в России с долей 26,8%, Pedigree — второе место (25,8%), Cesar — четвертое место (7%). Whiskas занимает второе место на рынке кормов для кошек (доля — 21,6%), KiteKat — четвертое (13,4%).

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В марте ФАС признала компании Mars и «Нестле Россия» (Pro Plan, Purina One, «Гурмэ» и Felix) занимающими коллективное доминирующее положение на рынке кормов для кошек и собак. В ведомстве отметили, что на две компании приходится 73,1% от всего объема кормов для кошек и собак. «Это дает основание для признания их коллективно доминирующими», — говорилось в сообщении службы. Там добавили, что компании «в результате взаимодействия с ведомством» выразили готовность предоставить промоскидки в размере до 30% торговым сетям-партнерам на определенный ассортимент кормов.

За весь 2023 год розничная цена на сухие корма для животных в среднем выросла к предыдущему году на 15%, с 285 до 328 руб. за 1 кг, следует из подсчетов РБК на основе данных Росстата. В декабре 2023-го стоимость 1 кг сухого корма, по данным официальной статистики, составила 336 руб., что почти на 7% выше к прошлому году (313 руб.). В абсолютном значении такая цена оказалась самой высокой как минимум за 12 лет — с 2012 года. Заметное подорожание кормов было и в 2022 году: к ноябрю рост стоимости на сухие корма в годовом выражении составил около 30%.

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Теги
Анна Захарова, Илья Пламенев Илья Пламенев
корм для животных Лента Mars кошки собаки закупочные цены
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