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Крупнейшие производители кормов для кошек и собак пообещали снизить цены

ФАС: крупнейшие производители кормов для кошек и собак пообещали снизить цены
ФАС обратила внимание на рост цен на корма и предупредила компании «Марс» и «Нестле», что их можно признать «коллективно доминирующими на российском рынке». Производители в ответ решили «добровольно» снизить цены
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Крупнейшие производители кормов для домашних животных после того, как их деятельностью заинтересовалась антимонопольная служба, выразили готовность взять на себя добровольные обязательства по снижению цен, сообщила ФАС.

Анализ состояния конкуренции на этом рынке ФАС провела из-за многочисленных жалоб граждан на цены. «Лидерами по производству и реализации такой продукции являются группа компаний «Марс» и ООО «Нестле Россия». В 2023 году их доля на рынке составила 73,1% от общего объема реализации кормов для кошек и собак. Это дает основание для признания их коллективно доминирующими на российском рынке», — сообщили в ведомстве.

Обе компании после этого высказали готовность «взять на себя добровольные обязательства по предоставлению торговым сетям-партнерам промоскидки до 30% на определенный ассортимент кормов для кошек и собак». Так, «Нестле Россия» решила снизить цены на бренд «Дарлинг».

Nestle предупредила о росте цен на корм для кошек и собак в России
Бизнес
Фото:Елена Майорова / Global Look Press
ФАС предупредила, что в случае «выявления необоснованного повышения цен примет меры антимонопольного реагирования».

После начала военной операции на Украине американская компания Mars объявила о приостановке импорта и экспорта в Россию, рекламы, деятельности в социальных сетях, а также новых инвестиций. Она в том числе выпускает корма для животных Pedigree, Whiskas, Royal Canin и Sheba. В России компанию представляют пять заводов в пяти регионах и один научный центр по изучению питания домашних животных. Mars продолжил выпуск своей продукции в стране.

Швейцарская компания Nestle также приостановила все капиталовложения и рекламу в России, но продолжила поставки продуктов питания. В январе производители предупредили о росте цен до 12% на корма для кошек и собак в России из-за подорожания сырья и ингредиентов.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Юлия Овчинникова
домашние животные кошки собаки ФАС Nestle Mars
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