Турецкие отельеры рассказали, кто заменит россиян и украинцев на курортах

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Турция хочет диверсифицировать потоки туристов в страну, в последнее время интерес к отдыху на ее территории проявляют жители Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Албании и Великобритании, сообщил глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Сурури Чорабатыр турецкому агентству Anadolu.

По его словам, в этом году турецкие отельеры хотели превзойти показатели допандемийного 2019 года, когда в стране, по данным аудиторской компании Ernst & Young, отдохнули 51,9 млн туристов. Тогда общий доход государства от туризма за год достиг $34,5 млрд. Однако представители туристической сферы были вынуждены пересмотреть ожидания после начала российской спецоперации на Украине, сказал Чорабатыр.

«Россия и Украина являются двумя важными рынками для туристической сферы Турции, однако, несмотря на ситуацию на севере Черного моря и, как результат, — спад на обоих рынках, с начала года фиксируется в целом положительная динамика по общему числу иностранных туристов в Турции», — отметил Чорабатыр.

Он пояснил, что за период с января по апрель 2022 года большинство посетивших турецкие курорты туристов приехали из Германии. На втором месте по этому показателю оказалась Болгария, а на третьем — Иран.

«Далее следуют Россия и Великобритания. В этом сезоне появились альтернативные рынки. Мы видим, что растет спрос со стороны таких рынков, как Польша, Чехия, Словакия, Румыния и Албания, также вернулся рынок Великобритании», — добавил глава TÜROFED.

Кроме того, сообщил Чорабатыр, интересоваться отдыхом в Турции начали жители Объединенных Арабских Эмиратов и стран Ближнего Востока, а также граждане Израиля. Он выразил надежду, что турецкие отельеры смогут достичь заданных показателей, даже если не получится полностью заместить потери на российском и украинском рынках.

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В середине апреля Sabah со ссылкой на источники сообщило, что туроператоры столкнулись со сложностями при перевозке туристов на турецкие курорты из-за антироссийских санкций. По этой причине турецкие власти одобрили «дорожную карту» по привлечению российских туристов из трех этапов. В частности, они предложили создать чартерную авиакомпанию, которая базировалась бы в Анталье. Кроме того, перевозкой туристов должны были заняться турецкие авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus Airlines.

Также работающим в России турецким туроператорам (Anex Tour, Pegas Touristik и Coral Travel) пообещали предоставить кредиты на общую сумму $300 млн при поддержке Фонда гарантирования кредитования Турции (KGF). Всего благодаря этим мерам власти планировали привлечь как минимум 3 млн российских туристов, писало издание.

В конце февраля европейские страны перестали продавать России воздушные суда и комплектующие для них, а также проводить техобслуживание и страховать гражданские самолеты. После этого иностранные лизингодатели стали задерживать самолеты, находившиеся в пользовании у российских авиаперевозчиков. По этой причине крупнейшие российские авиакомпании полностью или частично отказались от полетов за рубеж.