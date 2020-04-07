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Антикризисные меры ,  
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Производители газировки предупредили о риске сокращения 25% сотрудников

Фото: Виктор Борисов / ТАСС

Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) попросил правительство срочно поддержать отрасль, которой из-за кризиса может грозить закрытие производств и сокращение около четверти сотрудников. Это следует из письма за подписью президента союза Максима Новикова, направленного 3 апреля премьер-министру Михаилу Мишустину (есть в распоряжении РБК). РБК направил запрос в правительство.

Союз, объединяющий производителей, на долю которых приходится 70% выпускаемых в России безалкогольных напитков, минеральной воды и соков, сообщает, что на фоне распространения коронавируса и изменения курсов валют производители и импортеры с начала 2020 года прогнозируют нестабильность спроса, спад инвестиций, а также сложности с поставками импортных компонентов и материалов. При этом более 85% предприятий в отрасли относится к малому и среднему бизнесу.

Во время предыдущих кризисов в 2008–2009 и 2014–2015 годах количество предприятий в отрасли сократилось на 15%, пишет Новиков. Он предупреждает, что при аналогичной глубине нового кризиса из-за ликвидации производств может быть сокращено 20–25% персонала, или 6,8 тыс. человек. Пострадать могут и смежные отрасли: одно рабочее место в индустрии безалкогольных напитков поддерживает до семи в других индустриях, таких как упаковка, ингредиенты, ретейл, логистика. Поэтому при аналогичных проблемах во всем секторе АПК под сокращение попадут еще 47,6 тыс. человек, прогнозирует Новиков.

Союз просит в самые короткие сроки принять серию мер для поддержания отрасли, которые, как уточнил РБК Новиков, помогут сохранить рабочие места, цепочки производств, налогооблагаемую базу и даже темпы инвестиций. Первая мера — обеспечить беспрепятственный ввоз в Россию и перемещение внутри страны готовой продукции, сырья, ингредиентов, упаковки. Это, в частности, крышки, изюм, курага, замороженные фрукты и ягоды, крахмал, какао, различное сырье и материалы для производства молочной продукции, пюре из фруктов, а также концентрированные соки.

Еще одна мера, о которой просят производители безалкогольных напитков, — обнулить ввозные пошлины на ряд товаров на полтора-два года, пока индустрия, население и бизнес будут адаптироваться к новым курсам валют и экономическим реалиям. В перечне, приложенном к письму, указано 149 наименований товаров, среди них пищевое сырье, ингредиенты, а также оборудование. Такая мера, по мнению союза, поможет сдержать рост потребительских цен на чувствительные к их повышению товары, в том числе социально значимые и для питания детей раннего возраста.

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Также союз просит ввести мораторий на изменения законодательства, которые ухудшают условия бизнеса, и отсрочить вступление в силу отдельных нормативных документов, в частности постановления о проведении эксперимента по маркировке питьевой воды и нового механизма расширенной ответственности производителей, согласно которому бизнес должен взять на себя расходы за 100-процентную утилизацию упаковки и товаров.

Ранее правительство утвердило перечень секторов, которые смогут получить поддержку как наиболее пострадавшие из-за распространения коронавируса. В перечне девять отраслей, среди которых авиаперевозки, организации культуры, досуга и развлечений, турфирмы, гостиничный бизнес, предприятия общественного питания.

Теги: коронавирус, газировка, минеральная вода
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