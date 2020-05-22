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Чемезов назвал способы борьбы с дефицитом лекарств

Одной из мер предотвращения дефицита лекарств глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал введение маркировки препаратов. Она должна стартовать с 1 июля этого года, но эксперты настаивают, что отрасль пока не готова
Сергей Чемезов
Сергей Чемезов (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Маркировка лекарств поможет предотвратить их дефицит, считает глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов (с его позицией РБК ознакомил представитель госкорпорации). По его мнению, маркировка в условиях пандемии позволит в режиме реального времени контролировать цены на препараты и медицинские изделия: «Он [механизм маркировки] особенно необходим в такие кризисные периоды, как сейчас».

«Мы надеемся, что маркировка стартует своевременно, 1 июля, и поможет предотвратить локальные дефициты. Отследить будет возможно в том числе и нецелевое использование лекарственных препаратов, например их перепродажу», — отметил глава «Ростеха».

«При этом люди смогут быть уверены, что покупают настоящее лекарство, а не подделку, — подчеркивает Сергей Чемезов. — Это приобретает особую актуальность в связи с решением правительства разрешить онлайн-торговлю препаратами. Не секрет, что в интернете нужен дополнительный контроль за качеством и происхождением товаров».

Эксперимент для определения эффективности системы маркировки идет с 2017 года. «Ростех» — один из акционеров Центра развития перспективных технологий, оператора системы маркировки (остальные партнеры — структуры миллиардера Алишера Усманова и инвестора Александра Галицкого). Изначально предполагалось, что система заработает с 1 января 2020 года, но Владимир Путин сдвинул срок старта на 1 июля. С 1 октября 2019 года обязательной стала маркировка лекарств, предназначенных для лечения по программе высокозатратных нозологий.

Где есть дефицит лекарств

Еще в начале пандемии коронавируса в России, опасаясь возможного дефицита действующих веществ, один из крупнейших производителей фармацевтических субстанций, «Активный компонент», был вынужден увеличить их запасы, сообщили «Ведомости». Обеспокоены поставками сырья из-за ситуации были также и в АО «Синтез». По данным RNC Pharma по итогам 2019 года, странами — лидерами по объему поставок субстанций в Россию были Китай (51,7%) и Индия (26%).

О риске дефицита некоторых лекарств заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он сообщил, что на 17 лекарственных препаратов были установлены лимиты, чтобы держать на контроле их остатки.

С отсутствием лекарств столкнулись пациенты с ревматоидным артритом, системной красной волчанкой и системной склеродермией: на препараты от этих заболеваний вырос спрос из-за их упоминания в рекомендациях Минздрава по лечению коронавируса.

В мае Росздравнадзор, проанализировав работу министерства здравоохранения Дагестана, пришел к заключению, что в регионе не хватает лекарств. Дагестан находится в числе лидеров за пределами Москвы по числу выявленных случаев COVID-19.

Чемезов также отметил, что принадлежащий госкорпорации курганский фармацевтический завод «Синтез» (в числе партнеров «Ростеха» в проекте — АФК «Система») готов увеличить объем производства на 30%, чтобы избежать дефицита средств, применяемых для борьбы с коронавирусом. Из 30 наименований, рекомендованных Минздравом, завод выпускает 14. По данным аналитической компании DSM Group за 2019 год, «Синтез» находился на 38-м месте по совокупному рынку аптечного сегмента при общей доле 0,67% от стоимостного объема продаж лекарственных препаратов.

В конце марта Ассоциация российских фармацевтических производителей в письме председателю Госдумы Вячеславу Володину вновь попросила приостановить внедрение маркировки до окончания пандемии, поскольку иностранные производители оборудования не могут приехать в Россию для его наладки и запуска на предприятиях.

О неготовности системы к старту неоднократно заявляли и в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). В конце апреля союз обратил внимание на то, что у оператора системы не разработан алгоритм действий на случай возможных сбоев. В Центре развития перспективных технологий это обвинение отвергли.

Маркировка никак не может понизить дефицит, так как она не увеличивает количество лекарств в обороте, заявил гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев. Он оценил степень готовности производителей к введению маркировки к 1 июля как высокую, но заметил, что у аптечных сетей она пока низкая из-за невысокого охвата регионов России интернетом. «Маркировка поможет очистить рынок от контрафакта, безусловно. Но мы просим переноса, потому что сейчас отрасль обескровлена — многие лекарства, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний или заболеваний желудочно-кишечного тракта, государство стало меньше закупать в пользу лекарств от коронавируса. Их меньше закупали, соответственно, меньше производили», — пояснил Дмитриев.

По мнению председателя комиссии по фармацевтической и медицинской промышленности РСПП Юрия Калинина, введение маркировки с 1 июля может повлечь за собой дефицит дешевых медикаментов. «Стоимость маркировки одной упаковки лекарства для фармацевтической фабрики, в арсенале которой находятся препараты ценой от 10 до 150 руб., могут быть неподъемными, в отличие от крупной компании с препаратами стоимостью больше десятков тысяч рублей», — предупредил Калинин. По его словам, сейчас система требует дополнительного тестирования и полноценное введение маркировки возможно только к лету 2021 года.

Автор: Егор Губернаторов
При участии: Ирина Парфентьева
Теги: Сергей Чемезов, «Ростех», маркировка лекарств
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