Чемезов назвал способы борьбы с дефицитом лекарств

Одной из мер предотвращения дефицита лекарств глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал введение маркировки препаратов. Она должна стартовать с 1 июля этого года, но эксперты настаивают, что отрасль пока не готова

Сергей Чемезов (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Маркировка лекарств поможет предотвратить их дефицит, считает глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов (с его позицией РБК ознакомил представитель госкорпорации). По его мнению, маркировка в условиях пандемии позволит в режиме реального времени контролировать цены на препараты и медицинские изделия: «Он [механизм маркировки] особенно необходим в такие кризисные периоды, как сейчас».

«Мы надеемся, что маркировка стартует своевременно, 1 июля, и поможет предотвратить локальные дефициты. Отследить будет возможно в том числе и нецелевое использование лекарственных препаратов, например их перепродажу», — отметил глава «Ростеха».

«При этом люди смогут быть уверены, что покупают настоящее лекарство, а не подделку, — подчеркивает Сергей Чемезов. — Это приобретает особую актуальность в связи с решением правительства разрешить онлайн-торговлю препаратами. Не секрет, что в интернете нужен дополнительный контроль за качеством и происхождением товаров».

Эксперимент для определения эффективности системы маркировки идет с 2017 года. «Ростех» — один из акционеров Центра развития перспективных технологий, оператора системы маркировки (остальные партнеры — структуры миллиардера Алишера Усманова и инвестора Александра Галицкого). Изначально предполагалось, что система заработает с 1 января 2020 года, но Владимир Путин сдвинул срок старта на 1 июля. С 1 октября 2019 года обязательной стала маркировка лекарств, предназначенных для лечения по программе высокозатратных нозологий.