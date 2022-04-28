Стали известны новые собственники производителя сигарет Davidoff

Британский производитель сигарет Imperial Brands передал свой бизнес в России четырем физическим лицам. Двое из них ранее были связаны с компаниями попавшего под санкции Великобритании и ЕС миллиардера Игоря Кесаева

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

У российских юрлиц британского производителя табачных изделий Imperial Brands (брендами Davidoff, West, Jadé, P&S, «Максим» и электронные системы доставки никотина myblu) 27 апреля изменились учредители, следует из данных ЕГРЮЛ.

Новыми собственниками ООО «Империал Тобакко Волга», занимающегося производством табачной продукции, и ООО «Империал Тобакко Продажа и Маркетинг», отвечающего за продажи, стали четыре гражданина России. Распределение долей в обеих компаниях одинаковое: по 30% принадлежат Александру Кобзеву и Константину Иванову, 28% — у Сергея Бронецкого, оставшиеся 12% — у Александра Наумова.

Два новых владельца юрлиц Imperial Brands были связаны со структурами крупнейшего российского табачного дистрибьютора «Мегаполис» Игоря Кесаева и Сергея Кациева. Юрист Кобзев — совладелец небольшой доли (7%) в компании «Инносети» и возглавлял юридический департамент табачного дистрибьютора «Мегаполис», он также номинировался в совет директоров группы «Дикси» (объединяла сети «Дикси» и «Виктория») в годы, когда та еще принадлежала структурам Кесаева и Кациева. Иванов в последние годы работал в «Дикси» и был ее финансовым директором.

Игорь Кесаев, чье состояние журнал Forbes сейчас оценивает в $2,6 млрд, в апреле попал под санкции Великобритании и ЕС.

Бронецкий основной владелец дистрибьютора и продавца электронных систем доставки никотина Babylon Vardex Group. Про Наумова известно лишь, что он также является владельцем компании «Резалт Консалтинг».

В Imperial Brands не прокомментировали смену учредителей в ранее принадлежавших группе юрлицах. РБК направил запрос в «Мегаполис» и Babylon Vardex Group.

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О том, что производитель табачных изделий на фоне санкций Великобритании, США и стран ЕС против России, хочет избавиться от локальных активов стало известно в апреле 2022 года. В компании тогда заявляли, что в результате сделки может быть списано около £225 млн (22,5 млрд руб. по курсу ЦБ на 21 апреля) Совокупная выручка «Империал Тобакко продажа и маркетинг» и «Империал Тобакко Волга» в 2021 году составила 81,3 млрд руб.

Ранее Imperial Brands приостановила свою деятельность на Украине, уточнив, что Россия и Украина являются относительно небольшими рынками в контексте группы Imperial Brands, на которые в предыдущем финансовом году пришлось около 2% всей чистой выручки и 0,5% скорректированной операционной прибыли. В своей отчетности производитель сообщал, что в тот период его выручка составила £32,8 млрд, а показатель скорректированной операционной прибыли £3,6 млрд.

Imperial Brands не единственный производитель табачной продукции, решивший покинуть российский рынок. Такое же решение приняла и British American Tobacco (Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall и Rothmans). Допускала возможность передачи российского бизнеса и Philip Morris International (Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, Bond Street, а также IQOS). Наконец, 28 апреля крупнейший производитель табачных изделий в России Japan Tobacco (бренды Winston, LD, Mevius, Camel) в своей квартальной отчетности также сообщил, что рассматривает возможность смены собственника своего российского подразделения.