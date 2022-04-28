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Бизнес ,  
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У российского владельца выкупили чешского производителя самолетов L-410

100% акций авиазавода Aircraft Industries купила чешская Omnipol. В декабре 2018 года его владельцем стало ООО «Остов». До этого компанией владела УГМК

Чешская Omnipol выкупила у российского владельца компанию Aircraft Industries — чешского производителя самолетов L-410 и L-410NG, сообщается на сайте Omnipol.

«21 апреля 2022 года российский владелец и Omnipol
Group договорились о продаже 100% акций Aircraft Industries чешской компании OMPO Holding», — говорится в сообщении.

Новый владелец отметил, что Aircraft Industries «оказалась в очень сложной ситуации» из-за санкций против России. В 2021 году Omnipol купила Aero Vodochody — чешского производителя учебных самолетов L-39 и L-39NG.

В июне 2008 года Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) приобрела 51% акций Aircraft Industries. В 2013 году УГМК выкупила оставшиеся 49% акций. «Самолеты сертифицированы для эксплуатации в РФ, странах СНГ, Евросоюзе и практически по всему миру. В настоящее время самолеты чешского производства успешно эксплуатируются в Словакии, Болгарии, Эстонии, Алжире, Французской Гвиане, Казахстане, Джибути, Непале», — сообщается на сайте российской компании.

В декабре 2018 года владельцем Aircraft Industries стало ООО «Остов», следует из отчетности чешского авиазавода. Компания, согласно данным «РБК Компании» зарегистрирована в городе Верхней Пышме, ее учредитель — Андрей Козицын. То, что Aircraft Industries контролировалась ООО «Остов», РБК подтвердил источник, близкий к чешскому производителю. УГМК передала «Остову» 5600 акций чешской компании. Номинальная стоимость одной акции — 20 тыс. крон (около 336 млн руб. за пакет акций по курсу на тот момент).

У Aircraft Industries есть аэропорт Куновице.

РБК направил запросы в пресс-службу Omnipol и УГМК.

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Власти отвергли сомнения в безопасности российских самолетов
Общество
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

После начала российской военной операции на Украине чешскому производитель заявил, что стоит «на стороне демократии и мира», назвав приоритетом компании сохранение производства L-410 и «чешского наследия», а также рабочих мест. В Aircraft Industries работает почти тысяча сотрудников, в том числе из Чехии, Словакии, Украины, Белоруссии и России.

C 2008 по 2018 год Aircraft Industries поставила 109 самолетов L-410UVP-E20, почти все в Россию, следует из отчетности завода. В 2018 года поставки на российский рынок стали осуществляться через Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), который решил локализовать производство самолетов L-410. К концу 2021 года уровень локализации должен был достичь 72%, сообщал ТАСС.

По данным Росавиации на середину февраля 2022 года, 39 самолетов L-410 эксплуатировали десять российских авиакомпаний. Среди них «Газпром авиа», «Хабаровские авиалинии», Камчатское авиационное предприятие, «КрасАвиа» (Красноярский край), «Комиавиатранс» и др.

По информации Транспортной клиринговой палаты, в 2019м году, еще до пандемии, L-410 перевезли в России 112,5 тыс. пассажиров.

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Елена Чернышова, Артём Кореняко Артём Кореняко
авиапроизводители Чехия Россия
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