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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России
Китай интересуется поставками газа из России, объем которых превышает цифры, установленные в действующем контракте, заявил глава Газпрома Алексей Миллер
Алексей Миллер (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» Миллер рассказал, что китайские партнеры «Газпрома» из государственной нефтегазовой компании CNPC «проявляют большой интерес к увеличению объемов поставок сверх тех объемов, которые зафиксированы в тридцатилетнем контракте», сообщает агентство ТАСС.

Действующий контракт о поставках российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», который был подписан в мае 2014 года, предусматривает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год. В конце ноября прошлого года «Газпром» закладывал в документы возможности наращивания поставок до 48 млрд куб. м. Разницу предполагалось покрыть за счет 9,26 млрд куб. м газа в год, дополнительно добытого на Ковыктинском газоконденсатном месторождении, расположенном в Иркутской области.

В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.

Ранее Миллер отмечал высокие темпы роста спроса в Китае, которые с начала 2018 года составили 17,5% против 15,3% в 2017 году, и добавил, что доля трубопроводного газа на рынке Китая будет расти.


 
Автор: Артем Филипенок
Теги: Алексей Миллер, Китай
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