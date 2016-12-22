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«Газпром» спланировал увеличение поставок газа в Китай на четверть
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«Газпром» спланировал увеличение поставок газа в Китай на четверть
Бизнес, 15:35
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«Газпром» спланировал увеличение поставок газа в Китай на четверть
«Газпром» закладывает в документы возможность наращивания объема поставок газа по трубопроводу «Сила Сибири» в Китай на четверть, с 38 млрд до 48 млрд куб. м в год, выяснил «Интерфакс»
Фото: gazprom.ru
​«Газпром» закладывает в документацию возможность увеличения пропускной способности газопровода «Сила Сибири» до 48 млрд куб. м газа в год. Об этом со ссылкой на материалы компании сообщает «Интерфакс».

При этом по уже имеющемуся договору с Китаем «Газпром» будет обязан поставлять 38 млрд куб. м газа в год, указывает агентство.

Ожидается, что разница будет покрыта за счет 9,26 млрд куб. м газа в год, дополнительно добытого на Ковыктинском газоконденсатном месторождении, расположенном в Иркутской области. По текущему балансу, Ковыкта должна обеспечить подачу в газопровод 24,54 млрд куб. м газа в год. Таким образом, общий вклад месторождения с учетом дополнительно добытого газа может составить 33,8 млрд куб. м газа в год, рассчитывают в «Газпроме».

Часть газа, добываемого на Ковыктинском газоконденсатном месторождении, по пути до Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ), расположенного в Якутии, уйдет на собственные нужды «Газпрома». На 900 км газопровода межу Ковыктой и Чаяндой потребуется около 1 млрд куб. м, рассчитывают в компании.

Если на входе в Чаянду будет поступать около 23 млрд куб. м, как заложено текущим балансом, а добыча на Чаянде составит 25 млрд куб. м, на выходе из месторождения в Якутии будет получаться 48 млрд куб. м.

Разница между этим объемом и предусмотренным соглашением с Китаем объемом 38 млрд куб.м газа в год будет израсходована на собственные нужды «Газпрома», газификацию в Амурской области, а также на нужды компрессорной станции «Зейская» (ДФО).

РБК направил запрос в «Газпром».

Строительство газопровода «Сила Сибири» началось в 2014 году на основе соглашения «Газпрома» и китайской CNPC о поставке газа в Китай. Маршрут начинается от Чаяндинского месторождения. Завершение строительства газопровода намечено на конец текущего года, испытание — на 2019 год. В сентябре «Газпром» отчитался о завершении укладки 2010 км труб на участке газопровода от Якутии до российско-китайской границы, что составляет 93% его протяженности.

Автор: Наталья Демченко.
При участии: Людмила Подобедова.
Теги: «Сила Сибири» , газопровод , Китай , Ковыкта , Чаянда
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