Минфин возобновил закупки алмазов у АЛРОСА

В марте Минфин закупил партию алмазов у компании. Конкретные суммы и объемы не озвучиваются из-за действующих санкций G7 и ЕС против компании, которые действуют с начала января

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Минфин в марте закупил партию алмазов у АЛРОСА. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Согласно информации АЛРОСА, предварительная договоренность о возможности выкупа была достигнута в декабре, но конкретные суммы и объемы не будут озвучены из-за действующих санкций против компании.

«Закупки будут осуществляться на регулярной основе. Возможность увеличения лимитов рассматривается. В дальнейшем выкупленные Гохраном алмазы планируется реализовать, конкретные сроки будут зависеть от текущей рыночной конъюнктуры», — рассказала пресс-служба компании.

В последний раз крупную сделку по закупке алмазов у АЛРОСА Гохран проводил в 2012 году, а во время экономического кризиса 2008–2009 годов выкупил у алмазной компании продукцию на $1 млрд.

Источник «Интерфакса» накануне сообщал, что сейчас сделки будут заключены на больший объем — ранее Гохран ежегодно покупал алмазное сырье на $100–200 млн.

Гохран России — это федеральное учреждение при Минфине, которое занимается формированием Госфонда драгоценными камнями и металлами

В декабре Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций, в рамках которого ввел ограничения на импорт алмазов, произведенных или обработанных в России. Прямой импорт российских непромышленных природных и синтетических алмазов, ювелирных изделий с бриллиантами был запрещен с 1 января 2024 года.

АЛРОСА является крупнейшей алмазодобывающей компанией и мировым лидером по объему добычи и запасов алмазов. Ее добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Торговые офисы и представительства действуют во всех мировых алмазных центрах. Акционерами компании АЛРОСА являются Росимущество (33%), министерство имущественных и земельных отношений Якутии (25%) и администрации районов Якутии (8%). Почти 34% акций находятся в свободном обращении. В 2023 году АЛРОСА добыла 34,6 млн карат алмазов, что ненамного ниже показателя 2022 года (35,6 млн карат).

В свою очередь косвенный запрет на импорт алмазов из России, обработанных в третьих странах, включая ювелирные изделия российского происхождения, поэтапно вводится с 1 марта. Окончательно такой импорт будет запрещен к 1 сентября.

Под европейские санкции попала АЛРОСА и ее гендиректор Павел Маринычев.

С начала года также вошел в силу запрет стран G7 (США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония) на импорт непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, которые содержат алмазы, в страны ЕС из России.

Из-за санкций участники рыка должны доказывать нероссийское происхождение алмазного сырья. При этом предназначенные к продаже в странах G7 алмазы из разных континентов проходят сортировку только в бельгийском Антверпене.

Москва осуждает западные санкции и считает их незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в декабре, что Россия реализует варианты обхода санкций ЕС в отношении алмазов для защиты своих интересов. Замглавы Минфина Алексей Моисеев, в свою очередь, связал этот запрет со стремлением Запада создать картельную структуру.