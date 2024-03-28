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Россельхознадзор внедрил искусственный интеллект для прогноза отравлений

Россельхознадзор стал внедрять искусственный интеллект для прогноза отравлений
Россельхознадзор начал внедрять в контрольно-надзорную деятельность искусственный интеллект, рассказал глава службы Сергей Данкверт. Технологии помогают выявлять больше нарушений и даже прогнозировать пищевые отравления
Сергей Данкверт
Сергей Данкверт (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россельхознадзор начал внедрять искусственный интеллект в работу систем прослеживаемости на продовольственном рынке, который помогает в том числе предсказывать пищевые отравления в российских регионах. Об этом рассказал на итоговой коллегии ведомства за 2023 год руководитель службы Сергей Данкверт, передает корреспондент РБК.

Работу по цифровизации контрольно-надзорной деятельности в АПК Россельхознадзор начал еще в 2007 году. К 2024 году служба осуществляет больше 15 видов надзора и работает с 10 информационными системами.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Электронные системы дали сегодня для всей страны массу информации, которую можно свободно смотреть и анализировать, говорит Данкверт: «Мы фиксируем лабораторные исследования в электронных системах и имеем историю предприятия. То есть не только наши банки теперь имеют историю». Но в системах надо также менять подход к проверкам, отмечает Данкверт.

Так, за период с января по август 2023 года инспекторы Россельхознадзора вручную выявили около 16,2 тыс. нарушений. «Ввели искусственный интеллект — с сентября по 11 марта 2024 года, это семь месяцев, — 218 тыс.», — говорит Данкверт.

Аналитику данных Россельхознадзор осуществляет с применением около 30 моделей искусственного интеллекта. «Например, наш искусственный интеллект спрогнозировал, где будут пищевые отправления — в каких регионах больше. Каким образом? А мы просто проанализировали количество предприятий, зарегистрированных Роспотребнадзором, количество предприятий, зарегистрированных налоговой [службой] в этом регионе и количество предприятий, которые зарегистрированы в нашей электронной системе «ВетИС», — рассказал Данкверт.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

Разница между данными, зарегистрированными Россельхознадзором и другими службами, в одних регионах оказалось не очень большой — например, в Забайкалье она составила только 16,5%, но в ряде субъектов картина очень сильно отличалась, указал глава Россельхознадзора. Например, в Иркутске данные по предприятиям отличались на 99%, в Новосибирске — на 93,6%, в Самаре — на 95%, в Московской области — на 188%, в Саратове — на 87%, Карелия — практически 100%.

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Искусственный интеллект обрабатывал результаты лабораторных исследований, на основании которых служба могла эффективнее проводить анализ и выводы. «У нас 30 модулей искусственного интеллекта обрабатывают сегодня 100% электронных ветеринарных и сопроводительных документов. И те меры, которые мы принимаем, они дают соответствующие результаты. По мониторингу пищевой продукции у нас показатели безопасности стали снижаться. То есть мы добиваемся более эффективной работы. И показатели качества на одном и том же уровне», — заявил глава Россельхознадзора.

Мораторий на проверки бизнеса, введенный в пандемию, и переход к профилактическим мероприятиям и предупреждениям бизнеса не дали такого эффекта, как ожидалось, указывает Данкверт. «Потому что наши бизнесмены, к сожалению, не понимают ничего, кроме того, что к ним принимаются меры», — добавил он.

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Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова
Россельхознадзор искусственный интеллект проверки бизнеса
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