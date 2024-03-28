Минтранс введет систему проверки страховых полисов у такси

К 2025 году объединят системы ФГИС «Такси» и «АИС страхование», что позволит автоматически проверять данные о страховке такси, пишет «Ъ». В Общественном совете по развитию такси призвали перенести сроки из-за проблем с ОСАГО

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Системы ФГИС «Такси» и «АИС страхование» объединят к 2025 году для передачи данных о полисах ОСАГО и ОСГОП (обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика пассажиров) у перевозчиков такси региональным властям, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на программу цифровой трансформации Минтранса на 2024–2026 годы.

«Уполномоченный орган сможет видеть во ФГИС «Такси» информацию о наличии полиса, дате его выдачи и окончании срока действия», — сообщили в ведомстве. Все российские субъекты используют этот сервис, а в региональных реестрах находятся свыше 79 тыс. перевозчиков, 512 тыс. автомобилей и 11 тыс. служб заказа такси. Таким образом, рынок получит единый источник информации о легальности участников перевозок, считают в Минтрансе.

По данным издания, на развитие и эксплуатацию системы направят 396,3 млн руб. С 2025 года МВД планирует ее использовать для проверок перевозчиков и такси.

Сейчас надзор за отраслью осуществляется с помощью трех региональных реестров — перевозчиков, автомобилей и служб заказа, а проверка наличия ОСАГО с отметкой «для такси» происходит вручную, уточнили «Ъ» в Общественном совете по развитию такси. С 1 сентября станет обязательным требование о наличии ОСГОП. После модернизации ФГИС «Такси» появится возможность автоматической сверки, отметили там. Вместе с тем в совете предложили отложить сроки ввода новой системы из-за проблем с ОСАГО. Речь идет о высокой стоимости полиса для такси и отказах со стороны страховщиков. Там выразили опасения, что это будет транслироваться и на ОСГОП.

По словам директора управляющей организации сервиса такси «Максим» Максима Шушарина, сейчас сбором и передачей данных об ОСАГО и ОСГОП занимаются перевозчики. Службы заказа легкового такси в свою очередь должны иметь соответствующее разрешение, и отсутствие ОСАГО — повод для приостановки и аннулирования лицензии.

«При оформлении специального полиса ОСАГО для автомобиля такси требуется разрешение на деятельность, но ОСАГО в отрасли почти не работает», — приводит его слова «Ъ». Шушарин отметил, что стоимость полиса для автомобиля, принадлежащего таксопарку, выше в 10–12 раз. По его словам, в России менее 15% машин регистрируют в качестве легкового такси, поэтому страховые компании видят малую часть рынка, их представление об аварийности искаженное, и стоимость страхования высокая. Он добавил, что 80–100% всех перевозчиков — «самозанятые водители на личных автомобилях». «Они никогда не купят ОСАГО для такси, потому что работают на личных автомобилях и расходы превысят потенциальный доход», — сказал Шушарин.