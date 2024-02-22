 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Японский производитель стекла AGC продал два своих завода в России

AGC продала стекольные заводы в Боре и Клину. Покупателем выступил петербургский холдинг «Адамант» — собственник «Российской стекольной компании» и нескольких ТЦ в Петербурге
Производство на Борском стекольном заводе
Производство на Борском стекольном заводе (Фото: сайт компании AGC)

Крупнейший в мире производитель стекла, японская AGC, продала два стекольных завода в России — Борский и Клинский, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на директора предприятий Сергея Князева.

Покупателем выступил санкт-петербургский холдинг «Адамант», у которого есть активы в области переработки стекла. Сделку закрыли 19 февраля, ее сумма не раскрывается.

Князев сообщил газете, что в течение двух лет предприятия «находились в некоторой стагнации». Он положительно оценил приход нового инвестора, который к тому же представил многолетний план развития обоих заводов.

Isuzu ушла из России
Бизнес
Фото:Narong Sangnak / EPA / ТАСС

Борский стекольный завод находится в городе Бор Нижегородской области. Завод работает с 1934 года, в состав японской AGC вошел в 1997 году. На заводе выпускают полированное и автомобильное стекло. Его продукция поставлялась ВАЗу, ГАЗу, УАЗу, а также заводам, выпускавшим в России Ford, Renault, Fiat, KIA и др. Также стали выпускать стекла для китайских автомобилей — например, Omoda.

Клинский стекольный завод японская компания построила с нуля в 2004 году. Оно производит флоат-стекло, указывает «Ъ».

«Адамант» — многопрофильный холдинг, в числе его активов — торговые комплексы («Невский Атриум», «Заневский Каскад», три «Континента в Петербурге и др.), бизнес-центры, склады, бетонный завод «Молодой Ударник», строительные компании и т. д. Они владеют «Российской стекольной компанией» — она объединяет 13 заводов в России по обработке стекла, выпускают стеклопакеты, медиафасады и другую продукцию.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В программу реновации Москвы включили 12 новых точек. Карта

Как прошла церемония открытия турнира «Игры будущего». Фото, видео

У моего банка отозвали лицензию. Что делать с кредитом и вкладом?

Дачников обяжут самостоятельно бороться с борщевиком. Подробности

Что войдет в 13-й пакет санкций ЕС против России

США объявили в розыск хакера из России. Чем он известен

Стало известно, кого исключат из санкционного списка ЕС

Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов

Список попадающих под налог на роскошь машин обновят. Какие модели в него войдут

Netflix показал финальный трейлер сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Видео
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
стекло Япония уход с рынка
Материалы по теме
Reuters узнал о новых условиях России для уходящих с рынка компаний
Экономика
В России подали иски к Mercedes и Volkswagen из-за ухода с рынка
Общество
Финская машиностроительная компания Metso Outotec ушла из России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 99,9 (+0,34) Инвестиции, 21 фев, 16:39 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 92,44 (+0,09) Инвестиции, 21 фев, 16:39
Японский производитель стекла AGC продал два своих завода в России Бизнес, 04:44
Daily Mail узнала о занятиях Байдена с физиотерапевтом по утрам Политика, 04:28
В Ростовской области осудили пилотов Ми-8, из-за которых погиб водитель Общество, 04:02
У пассажирского Boeing 757-200 в полете повредилось крыло. Видео Общество, 03:47
Лукашенко словами «не я виноват» объяснил опоздание на «Игры будущего» Политика, 03:31
Экс-премьер Британии Лиз Трасс заявила, что Запад обречен Политика, 03:15
Расходы россиян перед 23 Февраля превысили уровень прошлого года Общество, 03:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Стало известно меню президентов после открытия «Игр будущего» Политика, 02:51
Узбекистан решил в четыре раза увеличить объемы поставок газа из России Экономика, 02:35
Губернатор сообщил об уничтоженном в Брянской области беспилотнике Политика, 02:09
Бывший вице-президент США Пенс выделит $20 млн на защиту консерватизма Политика, 01:54
Литва запретит высадку россиян из калининградских поездов Политика, 01:37
Взрывы раздались в двух областях Украины Политика, 01:04
«Барселона» упустила победу в матче с «Наполи» в плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 00:55