Японский производитель стекла AGC продал два своих завода в России

AGC продала стекольные заводы в Боре и Клину. Покупателем выступил петербургский холдинг «Адамант» — собственник «Российской стекольной компании» и нескольких ТЦ в Петербурге

Производство на Борском стекольном заводе (Фото: сайт компании AGC)

Крупнейший в мире производитель стекла, японская AGC, продала два стекольных завода в России — Борский и Клинский, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на директора предприятий Сергея Князева.

Покупателем выступил санкт-петербургский холдинг «Адамант», у которого есть активы в области переработки стекла. Сделку закрыли 19 февраля, ее сумма не раскрывается.

Князев сообщил газете, что в течение двух лет предприятия «находились в некоторой стагнации». Он положительно оценил приход нового инвестора, который к тому же представил многолетний план развития обоих заводов.

Борский стекольный завод находится в городе Бор Нижегородской области. Завод работает с 1934 года, в состав японской AGC вошел в 1997 году. На заводе выпускают полированное и автомобильное стекло. Его продукция поставлялась ВАЗу, ГАЗу, УАЗу, а также заводам, выпускавшим в России Ford, Renault, Fiat, KIA и др. Также стали выпускать стекла для китайских автомобилей — например, Omoda.

Клинский стекольный завод японская компания построила с нуля в 2004 году. Оно производит флоат-стекло, указывает «Ъ».

«Адамант» — многопрофильный холдинг, в числе его активов — торговые комплексы («Невский Атриум», «Заневский Каскад», три «Континента в Петербурге и др.), бизнес-центры, склады, бетонный завод «Молодой Ударник», строительные компании и т. д. Они владеют «Российской стекольной компанией» — она объединяет 13 заводов в России по обработке стекла, выпускают стеклопакеты, медиафасады и другую продукцию.