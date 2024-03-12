Французский Alstom продал долю в «Трансмашхолдинге» российским акционерам

Alstom — производитель скоростных поездов «Аллегро», курсировавших между Петербургом и Хельсинки до волны санкций. В марте 2022 года он прекратил поставки продукции в Россию

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Французский концерн Alstom продал все принадлежавшие ему 20% акций «Трансмашхолдинга» (ТМХ) российским акционерам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора и совладельца ТМХ Кирилла Липу.

По словам предпринимателя, сделка была совершена «за половину от объективной стоимости», назвать сумму он отказался.

Alstom сообщал, что сделка была закрыта в январе 2024 года и пакет акций продан за €75 млн.

Alstom — французский производитель поездов, занимался строительством скоростных поездов «Аллегро», которые курсировали между Петербургом и Хельсинки. Их запустили в декабре 2010 года.

В марте 2022 года компания объявила, что приостанавливает поставки всей продукции в Россию в связи с санкциями. Одновременно приостановилась и разработка партнерского проекта Alstom с украинским оператором железных дорог «Укрзализныця» из-за «обстоятельств». В том же месяце поезда «Аллегро» перестали ходить между Петербургом и Хельсинки. Их перевели на внутренние маршруты в Финляндии.

В сентябре 2023 года ТМХ попал под санкции США; еще ранее, в мае, под ними оказалась «дочка» ТМХ «Метровагонмаш». После этого мэрия Тбилиси решила расторгнуть заключенный в 2021 году контракт с «Метровагонмашем» на поставку вагонов метров для столицы Грузии. А осенью, после попадания в SDN-list и самого ТМХ, французский Alstom решил выйти из состава акционеров российского производителя.

ТМХ заявлял о намерении оспорить американские санкции.

«Трансмашхолдинг» через кипрскую компанию Transmashholding принадлежит структурам бизнесменов Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, председателя совета директоров ТМХ Дмитрия Комиссарова и гендиректора компании Кирилла Липы. Вместе они владели 79,4% ТМХ, остальные 20% были у Alstom.