 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Французский Alstom продал долю в «Трансмашхолдинге» российским акционерам

Французский Alstom продал свою долю в «Трансмашхолдинге» российским акционерам
Alstom — производитель скоростных поездов «Аллегро», курсировавших между Петербургом и Хельсинки до волны санкций. В марте 2022 года он прекратил поставки продукции в Россию
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Французский концерн Alstom продал все принадлежавшие ему 20% акций «Трансмашхолдинга» (ТМХ) российским акционерам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора и совладельца ТМХ Кирилла Липу.

По словам предпринимателя, сделка была совершена «за половину от объективной стоимости», назвать сумму он отказался.

Alstom сообщал, что сделка была закрыта в январе 2024 года и пакет акций продан за €75 млн.

Alstom — французский производитель поездов, занимался строительством скоростных поездов «Аллегро», которые курсировали между Петербургом и Хельсинки. Их запустили в декабре 2010 года.

В марте 2022 года компания объявила, что приостанавливает поставки всей продукции в Россию в связи с санкциями. Одновременно приостановилась и разработка партнерского проекта Alstom с украинским оператором железных дорог «Укрзализныця» из-за «обстоятельств». В том же месяце поезда «Аллегро» перестали ходить между Петербургом и Хельсинки. Их перевели на внутренние маршруты в Финляндии.

Поезда РЖД «Аллегро» отправят на маршруты в Финляндию
Бизнес
Фото:Seppo Samuli / IMAGO / Lehtikuva / ТАСС

В сентябре 2023 года ТМХ попал под санкции США; еще ранее, в мае, под ними оказалась «дочка» ТМХ «Метровагонмаш». После этого мэрия Тбилиси решила расторгнуть заключенный в 2021 году контракт с «Метровагонмашем» на поставку вагонов метров для столицы Грузии. А осенью, после попадания в SDN-list и самого ТМХ, французский Alstom решил выйти из состава акционеров российского производителя.

Читайте на РБК Pro
Что идет на смену фитнес-браслетам, часам и прочим гаджетам для спорта
На ощупь и без пластика: какую упаковку выбирают миллениалы
«Какой зарплаты вы заслуживаете?»: 52 вопроса для собеседования
Стартап бросил вызов монополии Nvidia. Что за чип придумали его создатели

ТМХ заявлял о намерении оспорить американские санкции.

«Трансмашхолдинг» через кипрскую компанию Transmashholding принадлежит структурам бизнесменов Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, председателя совета директоров ТМХ Дмитрия Комиссарова и гендиректора компании Кирилла Липы. Вместе они владели 79,4% ТМХ, остальные 20% были у Alstom.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Анастасия Львова Анастасия Львова
Трансмашхолдинг Alstom
Материалы по теме
Еврокомиссия запретила слияние Siemens и Alstom
Бизнес
Поезда РЖД «Аллегро» отправят на маршруты в Финляндию
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 99,13 (+0,26) Инвестиции, 11 мар, 16:18 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 90,63 (-0,12) Инвестиции, 11 мар, 16:18
Как перерывы помогают нам работать и как убедить в этом начальство Стиль, 12:27
Украинские ДРГ попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области⁠ Политика, 12:23
Богомаз сообщил о «профилактической» работе силовиков в Брянске Политика, 12:18
Сервисы правительства Белгородской области подверглись кибератаке Технологии и медиа, 12:14
Лидеры республиканцев Канзаса извинились за избиение чучела Байдена Политика, 12:12
Рост биткоина ускорил появление «кошельков-миллионеров» до 1500 в день Крипто, 12:09
Ефимов сообщил о рекордном объеме льготных займов промпредприятиям Москвы Город, 12:05
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Премьер Грузии отреагировал на ультиматум Арахамии Политика, 12:03
Путь в лидеры упаковки: владелец рассказал о жизни и бизнесе Компании, 12:00
Промсвязьбанк обновил подборку с краткосрочными идеями на рынке акций Инвестиции, 11:58
Феномен зеленого двора: как жизнь в окружении природы влияет на горожан РБК и ПИК, 11:55
Трех депутатов в Южной Осетии уведомили о лишении гражданства России Политика, 11:55
Хуситы заявили об ударе по американскому кораблю в Красном море Политика, 11:54
На нефтебазе в Нижегородской области ликвидировали открытое горение Общество, 11:53