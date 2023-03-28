На российские активы Henkel нашлись покупатели

Источник РБК сообщил, что активы Henkel выкупят структуры Харитонина. Собеседники «Ведомостей» называют еще нескольких потенциальных покупателей — Kismet Capital и основателей фонда «Эльбрус капитал»

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Немецкая компания Henkel завершает продажу российских активов, но пока соглашение между сторонами не подписано, сообщил «Ведомостям» представитель фирмы, отказавшись назвать покупателя.

Знакомый с деталями сделки источник издания уточнил, что 11 заводов компании могут приобрести инвестиционная компания Kismet Capital Ивана Таврина, консорциум инвесторов, в который входят акционеры производителя лекарств «Фармстандарт» (эта компания принадлежит Егору Кулькову и Виктору Харитонину), а также основатели фонда «Эльбрус капитал». Эти сведения подтвердили газете еще два собеседника.

Два источника газеты рассказали, что акционеры «Фармстандарта» станут мажоритарными владельцами российских предприятий Henkel, причем стороны уже получили разрешение от правительственной комиссии на покупку заводов. По информации одного из собеседников, договор предусматривает возможность обратного выкупа производств. Фабрики продолжат выпуск продукции под брендами Henkel, говорится в материале.

По информации источника РБК, покупатель — структуры Харитонина.

Henkel производит в России чистящие и моющие средства под брендами «Ласка», Persil, Losk, «Пемос», «Пемолюкс», «Дени», Vernel и др. В 2021 году выручка «Хенкель рус» составила 95,14 млрд руб., чистая прибыль — 7,48 млрд руб. Бизнес в России приносил Henkel порядка $1,06 млрд в год, говорила в декабре глава комитета акционеров Симон Бажель-Тра. Компания присутствовала на российском рынке более 30 лет.

Henkel в прошлом апреле объявила о прекращении деятельности на российском рынке. С начала 2023 года российское подразделение компании ведет свою деятельность в качестве самостоятельной компании под брендом LAB Industries. «Обособление российской части бизнеса является необходимым условием для ухода Henkel из страны. Это не меняет решения Henkel о том, чтобы покинуть российский рынок», — подчеркнули в Henkel.

В компании отмечали, что большинство прямых конкурентов не приняли аналогичных решений по уходу с российского рынка, что «имело серьезные последствия для Henkel». В отчетности говорилось, что продажа российского подразделения должна состояться до конца марта 2023-го, за короткое время продать бизнес было невозможно, а списание российских активов стоило концерну порядка 1,1% глобальных продаж.