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Henkel запланировала продать бизнес в России до конца марта

Henkel объявила о намерении продать бизнес в России до конца марта
Фото: Александр Артеменков / ТАСС
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Немецкий производитель бытовой химии и гигиенических средств Henkel (бренды Persil, Schwarzkopf, Syoss и др.) намерен избавиться от бизнеса в России до конца первого квартала 2023 года. Об этом говорится в отчетности компании.

«В первые месяцы войны мы получали много вопросов насчет будущего нашего бизнеса в России, включая публичную критику за то, что мы не объявили о немедленном уходе из страны», — заявили в Henkel. Компания присутствовала на российском рынке более 30 лет, и у нее было около 2,5 тыс. сотрудников на 19 предприятиях в стране. «С учетом этого присутствия мы не могли просто остановить или продать наш бизнес за короткое время», — объясняется в отчетности.

В компании напомнили, что в середине апреля приняли решение полностью уйти из России, чего «не сделало большинство прямых конкурентов». Это решение «имело серьезные последствия для Henkel», но она намерена претворить свое решение в жизнь, подчеркивается в сообщении. Сейчас Henkel «активно ведет переговоры» по продаже российского бизнеса.

В декабре прошлого года «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо гендиректора представительства Henkel в России Сергея Быковских сообщил поставщикам, что компания с 1 января 2023 года будет работать в России как самостоятельная организация под названием Lab Industries. Источники газеты в инвестиционных кругах рассказали, что Henkel не смогла продать российский бизнес, что может быть связано с высокой оценкой — больше €500 млн.

Теги
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