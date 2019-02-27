Глава ФАС заявил об отсутствии потенциала роста цен на бензин

Повышение цен на бензин в 2019 году будет ниже инфляции, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев, передает корреспондент РБК.

«Не стоит [ожидать роста цен на бензин]», — сказал Артемьев. По его словам, за это время очень сильно изменились мировые цены на нефтепродукты. «Кроме того, маржа даже в рознице очень высокая у бензоколонок. Они пережили достаточно сложный период и сейчас, наоборот, хорошо зарабатывают. Поэтому потенциала для роста [цен на бензин] нет», － сказал Артемьев.

По его словам, рост цен сдерживает и демпфирующая компенсационная надбавка. «Когда рост цен на внешних рынках зашкаливает, то бюджет начинает существенным образом снижать прямые налоги, которые закладываются в цены. Введя этот механизм, мы защитились от возможных колебаний внешней конъюнктуры еще больше, чем прежде, и мы не ожидаем роста цен выше инфляции. Все будет ниже инфляции», － добавил глава ФАС.

Ранее данные Росстата показали, что средние потребительские цены на бензин в России с января 2018 года по январь 2019 года увеличились на 9,8%. Больше всего подорожал автомобильный бензин марки АИ-95 (+9,9%) и дизельное топливо (+15,1%). По информации Росстата, основной рост потребительских цен пришелся на апрель—май 2018 года.