В «Роскосмосе» создадут новую структуру для следования «мировым трендам»
«Роскосмос» создаст новую структуру для управления предприятиями отрасли, сообщил журналистам глава госкорпорации Юрий Борисов, его цитирует «РИА Новости».
Госкорпорация, по его словам, разрабатывает новую организационно-экономическую модель работы ракетно-космической отрасли, которая будет направлена на повышение эффективности и уход от убыточности.
«Новая организационная модель призвана разделить и синхронизировать внутри госкорпорации функции заказчика, который формирует госполитику в области космоса, и исполнителя, который будет управлять промышленным блоком и активами предприятий», — сказал Борисов.
Он пояснил, что заказчик всегда стремится «получить больше и лучше за меньшие деньги», а исполнитель — извлечь прибыль.
«Пока в госкорпорации эти две функции перемешаны и сконцентрированы в одном лице — внутренние противоречия будут мешать работе и достижению результатов. Блок управления промышленностью необходимо выделить в отдельную организацию внутри периметра «Роскосмоса», — считает Борисов.
Иных деталей о новой структуре глава «Роскосмоса» не раскрыл. Как отмечает агентство, перед окончательным утверждением план должны утвердить правление и наблюдательный совет «Роскосмоса».
Трансформация госкорпорации, по словам Борисова, задумана, чтобы создать условия для решения новых амбициозных задач, стоящих перед отраслью. Среди них — обеспечение максимально быстрого перехода на новые «индустриальные рельсы». К примеру, отметил Борисов, все предприятия отрасли могут строить до 40 спутников в год, тогда как реально производят только 15–17.
«Как с таким подходом можно соответствовать мировым трендам? У нас много амбициозных проектов — переход на конвейерную сборку спутников, развертывание Российской орбитальной станции, строительство кораблей нового поколения», — задался вопросом Борисов. Он подчеркнул, что реализация этих проектов продиктована временем и новыми реалиями, и они «неизбежно» требуют «глубоких структурных изменений в отрасли».
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