В «Роскосмосе» создадут новую структуру для следования «мировым трендам»

Фото: «Роскосмос»

«Роскосмос» создаст новую структуру для управления предприятиями отрасли, сообщил журналистам глава госкорпорации Юрий Борисов, его цитирует «РИА Новости».

Госкорпорация, по его словам, разрабатывает новую организационно-экономическую модель работы ракетно-космической отрасли, которая будет направлена на повышение эффективности и уход от убыточности.

«Новая организационная модель призвана разделить и синхронизировать внутри госкорпорации функции заказчика, который формирует госполитику в области космоса, и исполнителя, который будет управлять промышленным блоком и активами предприятий», — сказал Борисов.

Он пояснил, что заказчик всегда стремится «получить больше и лучше за меньшие деньги», а исполнитель — извлечь прибыль.

«Пока в госкорпорации эти две функции перемешаны и сконцентрированы в одном лице — внутренние противоречия будут мешать работе и достижению результатов. Блок управления промышленностью необходимо выделить в отдельную организацию внутри периметра «Роскосмоса», — считает Борисов.

Иных деталей о новой структуре глава «Роскосмоса» не раскрыл. Как отмечает агентство, перед окончательным утверждением план должны утвердить правление и наблюдательный совет «Роскосмоса».

Трансформация госкорпорации, по словам Борисова, задумана, чтобы создать условия для решения новых амбициозных задач, стоящих перед отраслью. Среди них — обеспечение максимально быстрого перехода на новые «индустриальные рельсы». К примеру, отметил Борисов, все предприятия отрасли могут строить до 40 спутников в год, тогда как реально производят только 15–17.

«Как с таким подходом можно соответствовать мировым трендам? У нас много амбициозных проектов — переход на конвейерную сборку спутников, развертывание Российской орбитальной станции, строительство кораблей нового поколения», — задался вопросом Борисов. Он подчеркнул, что реализация этих проектов продиктована временем и новыми реалиями, и они «неизбежно» требуют «глубоких структурных изменений в отрасли».