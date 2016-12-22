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«Аэропорты регионов» получили под управление аэропорт Нового Уренгоя
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«Аэропорты регионов» получили под управление аэропорт Нового Уренгоя
Бизнес, 15:37
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«Аэропорты регионов» получили под управление аэропорт Нового Уренгоя

Аэропорт города Новый Уренгой перешел под операционное управление холдинга «Аэропорты регионов». Об этом говорится в сообщении холдинга, поступившем в РБК.

Управлением над аэропортом с 7 сентября занимается ООО «Уренгойаэроинвест», входящее в состав холдинга. «Операционное управление включает в себя наземное обслуживание самолетов, поддержание технической готовности аэропорта, обслуживание пассажиров и багажа и другие действия, необходимые для организации пассажирских и грузовых воздушных перевозок», — сообщили «Аэропорты регионов».

Кроме управления авиаузлом «Аэропорты регионов» разрабатывают проект для строительства нового пассажирского терминала в Новом Уренгое, площадь которого должна составить свыше 10 тыс. кв. м.

При этом пропускная способность нового терминала должна составить 800 пассажиров в час и 1,45 млн пассажиров в год. По данным холдинга, в 2017 году пассажиропоток аэропорта Нового Уренгоя превысил 939 тыс. человек.

Теперь холдинг управляет шестью аэропортами в разных регионах России.

Теги: «Аэропорты Регионов» , Новый Уренгой
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