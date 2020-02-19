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Вирус из Китая ,  
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Китай опубликовал новый перечень препаратов для лечения коронавируса

Национальная комиссия по здравоохранению Китая опубликовала шестой, обновленный, вариант рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции COVID-2019. Китайские медики включили в него ряд препаратов, которые, предположительно, помогают при лечении.

В этот список вошел хлорохинфосфат, обычно применяемый для профилактики малярии, рибавирин в комбинации с интерфероном или лопинавиром (используется для лечения ВИЧ) и препарат абидол.

Как отмечает The Bell, в последнем случае речь может идти о дженерике (копии) разработанного в СССР препарата арбидол. Существуют также иные препараты с аналогичным названием.

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В рекомендация комиссии отмечается, что эффективность используемых для лечения коронавирусной инфекции препаратов нужно дополнительно оценивать. Помимо абидола в рекомендациях упоминается возможность использования для лечения легких форм инфекции методов традиционной китайской медицины, к примеру, травяных отваров.

Теги: коронавирус, лекарства, Китай
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