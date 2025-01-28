Слюсарь призвал не допустить тысяч увольнений с фабрик Gloria Jeans

Ростовские власти обсуждают с тремя инвесторами покупку фабрик Gloria Jeans в регионе. Врио губернатора призвал «бороться за каждое предприятие, которое формирует бренд» области

Юрий Слюсарь (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Власти Ростовской области ведут переговоры с профильными инвесторами для покупки предприятий компании Gloria Jeans, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Швейные фабрики прекращают свою деятельность — более 2,5 тыс. человек выходят на рынок труда. Таких ситуаций допускать нельзя», — написал он.

Глава региона пообещал «бороться за каждое предприятие, которое формирует бренд Ростовской области» и обеспечивает людей рабочими местами. Он призвал сохранить производственные площадки, «наработанные компетенции, а главное — персонал».

Министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев уточнил, что переговоры идут с тремя инвесторами. По его словам, за кадрами швейной отрасли «уже выстроилась очередь», новую работу получили первые 60 человек.

24 января «РБК Ростов» сообщил со ссылкой на источник, что Gloria Jeans закроет швейные фабрики в Шахтах и Новошахтинске, где работали 1,5 тыс. человек. До этого прекратил работу швейный цех в Сальске. Основатель компании и председатель совета директоров Владимир Мельников, говоря о причинах, заявил ростовской газете «Город N» об отсутствии новых технологий для развития и производительности: «Мы убыточны, так как одни уходят на СВО, как мужчины, так и женщины, а другие — шить однообразную одежду с большими заказами и большей зарплатой». По словам Мельникова, компания «уступает в качестве, моде и цене» альтернативным поставщикам.

Позднее Мельников уточнил, что фабрики в Шахтах и Новошахтинске не будут закрывать, их выставили на продажу «и покупателей немало».

Мельников в 1988 году основал компанию «Глория», она стала одним из первых в стране кооперативов, производивших джинсы. В 1995 году начались поставки товаров компании в США, а также состоялся выход на московский рынок. По состоянию на конец 2023 года Мельников через компанию «ВВМ Инвестментс» владел по 99,9% в двух зарегистрированных в Ростовской области юрлицах — АО «Глория Джинс» и АО «Корпорация Глория Джинс». В апреле 2024 года бизнесмен впервые вошел в глобальный список Forbes с состоянием $1,7 млрд.

На конец 2023 года Gloria Jeans включала более 700 магазинов, у компании было 18 предприятий в России. В январе у Gloria Jeans сменился второй за полгода генеральный директор: экс-глава компании Максим Басов, который занял этот пост в июне 2024 года, покинул корпорацию, на его место пришел Александр Тарасов.