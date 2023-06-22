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Владелец Gloria Jeans выплатил по ₽1 млн проработавшим 10 лет сотрудникам

Владелец Gloria Jeans Мельников выплатил по ₽1 млн проработавшим в компании более 10 лет
В письме коллективу Владимир Мельников подчеркнул, что это «не премия и не подарок», а выплата долга тем, кто «подарил» компании более десяти лет жизни. Число таких сотрудников бизнесмен оценил в 2,5 тыс. — 17% от общего числа
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Владелец Gloria Jeans Владимир Мельников выплатил по 1 млн руб. сотрудникам, которые работают в компании более десяти лет. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на письма Мельникова сотрудникам (подлинность документов изданию подтвердил представитель компании).

В одном из писем бизнесмен назвал число сотрудников, проработавших в Gloria Jeans более десяти лет, — 2527, или 17% персонала. Он поблагодарил тех, кто «несмотря ни на что, столько лет своей жизни подарил компании». «В ближайшие дни все, чей стаж в компании (без учета декрета) составляет 10 лет и больше, получат по 1 000 000 рублей после вычета налогов», — пообещал Мельников.

Выплаты получат все сотрудники, независимо от того, в каких странах и подразделениях они работают, отмечается в письме.

Во втором документе говорится, что многие из работников «получили на этой неделе крупные денежные выплаты», причем это «не премия и не подарок», а долг компании. «Те, кто получил деньги, когда-то сделали «Глории Джинс» дорогой подарок. Теперь пришла моя очередь вернуть свой долг перед этими людьми», — объяснил предприниматель.

Мельников основал Gloria Jeans в 1998 году. Сейчас у компании есть более 680 магазинов в городах России, Белоруссии и Казахстана. В 2022 году чистая прибыль производителя одежды составила 6,141 млрд руб. — почти на 50% больше, чем годом ранее. Выручка выросла на 11,3% и достигла 57,69 млрд руб. В интервью «Интерфаксу» владелец сети говорил, что таких результатов удалось достичь во многом благодаря открытию новых точек в «топовых» локациях: после ухода зарубежных брендов из России в ответ на военную операцию на Украине магазин Gloria Jeans открыли на месте флагманского H&M на Тверской улице в Москве, а в апреле 2023 года «Ведомости» сообщили, что магазин сети откроется на Новом Арбате на месте флагманского Uniqlo.

Мельников — бывший участник рейтинга богатейших бизнесменов России. В 2021 году он занял в топ-200 172-е место, его состояние журнал оценил в $700 млн.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Gloria Jeans Владимир Мельников
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