«Сбер» запланировал стать основным владельцем Goods.ru

Планируется, что доля Сбербанка в капитале Goods.ru составит 85%, у «М.Видео-Эльдорадо» останется 10%, а 5% сохранит за собой основатель маркетплейса Александр Тынкован

Фото: @GoodsMarketplace / Facebook

«Сбер», группа «М.Видео-Эльдорадо» и основатель и совладелец маркетплейса Goods.ru Александр Тынкован подписали соглашение о намерениях по совместному развитию goods.ru, говорится в сообщении «М.Видео-Эльдорадо», поступившем в РБК.

В рамках сделки Сбербанк инвестирует около 35 млрд руб. Доля банка в капитале Goods.ru может составить 85%, «М.Видео-Эльдорадо» сохранит за собой 10%, а 5% останется у Тынкована. Планируется, что все стороны будут представлены в совете директоров Goods.ru.

«Стороны планируют заключить обязывающее соглашение в первой половине 2021 года после завершения комплексной инвестиционной проверки, получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления участников сделки и ФАС России», — заявили в группе.

Группа «М.Видео-Эльдорадо», в свою очередь, сфокусируется на развитии своего основного бизнеса, в том числе на расширении ассортимента собственного маркетплейса, а также продолжит текущие совместные проекты с Goods.ru.